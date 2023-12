Il costante RIDIMENSIONAMENTO del FREDDO e di conseguenza della NEVE in pianura

L'annuncio di nevicate a 7 giorni di distanza dalla giornata in cui si prevedono è solo una segnalazione ai lettori, a 5 giorni diventa qualcosa di un po' più concreto, a 3 giorni anche di più affidabile, a 1 giorno dovrebbe essere una quasi certezza.



Invece, soprattutto negli ultimi anni, il ridimensionamento del freddo da parte dei modelli, soprattutto sulle 72 ore, cioè nella previsione a 3 giorni, sta diventando un problema, così come lo è la modifica della traiettoria dei fronti, la loro intensità, i loro movimenti. E anche il previsore spesso ci casca.



Siamo ancora lontani insomma da quel miglioramento nella qualità della previsione che si auspicava solo qualche anno fa, quando si è annunciato l'utilizzo di calcolatori sempre più precisi, che tenessero conto di tanti più parametri, che se esclusi, avrebbero potuto inficiare una previsione.

Il più importante, quello che salta all'occhio e che viene letto male, è il consumo di suolo, che inevitabilmente ha portato ad un rialzo generale delle temperature nei microclimi.

Sembra un'inezia, ma immaginate quei microclimi sommati su molte zone d'Europa e soprattutto quelli sul catino padano in Italia, beh, ne abbiamo abbastanza per dubitare sempre quando viene annunciato un certo valore di temperatura tendente al freddo, mentre è facile avallare, quelli tendenti al caldo.



C'è poi da dire che qualcosa va spesso storto in una previsione di neve: il vento e la serenità del cielo notturno pre-neve, la complessa orografia del nostro Paese, che devia i fronti, altera le correnti e potremmo continuare per parecchio.



Nella fattispecie la doppia previsione di neve di questa settimana inevitabilmente troverà un riscontro molto modesto nei fatti : da qualche fiocco tra la pioggia sino ad un paio di centimetri nelle zone più fredde e lontane dai centri abitati, sino alla localizzazione sul solo Piemonte occidentale, la Valle d'Aosta e l'Appennino ligure per quella di venerdì 8 dicembre, non più preceduta e dunque sostenuta da alcun intervento freddo.