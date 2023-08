EDIZIONE STRAORDINARIA: arriva il CICLONE, chi colpirÃ ? E' tutto confermato? Chi rischia di piÃ¹?

E' tutto vero! Il ciclone sul Golfo ligure si scaverà nella notte su lunedì arrivando dal Mare di Corsica e coinvolgendo il con venti forti l'alto e medio Tirreno (sino a 80km/h e mareggiate lungo le rispettive coste), con temporali marittimi in sfondamento dalla costa all'entroterra toscana e ligure, sino a propagarsi, pur leggermente attenuati, sul catino padano.



Ecco un esempio della potenza della fenomenologia proprio tra le 2 e le 6 del mattino di lunedì 28 agosto:

I fenomeni più intensi andranno poi a localizzarsi tra Piemonte orientale e Lombardia centro-occidentale e il minimo, guadagnando spazio verso nord-est, provocherà nuovi temporali intensi, pur intermittenti, tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia, Trentino Alto Adige, zone interne del centro, segnatamente del versante tirrenico.

Si prevedono accumuli sin oltre i 230mm da adesso al pomeriggio di lunedì 28 agosto nelle aree che abbiamo cerchiato di rosso del Novarese, Milanese, Vercellese, Verbano, Brianza e di 120mm circa tra Spezzino ed alta Toscana, ma attenzione anche alle punte di 140mm sul Friuli. Se tali accumuli venissero confermati non si escludono locali situazioni alluvionali:

Altri modelli confermano complessivamente la distribuzione dei fenomeni proposta sopra, come vediamo qui nella cumulata prevista sino a martedì 29 agosto dal modello ICON:

CONSIGLI

Sulla base di quanto sopra esposto non mettetevi alcun modo in pericolo con comportamenti rischiosi e incauti. Evitate di mettervi in viaggio sulle autostrade liguri, lombarde, piemontesi se non necessario sino a lunedì, evitate di percorrere strade di alta montagna, specie di notte, peggio ancora se strette e se soggette a frequenti cadute di massi o smottamenti. Non avventuratevi nei sottopassaggi durante un nubifragio! Non lasciate oggetti o vasi di fiori sporgenti dai terrazzi ma metteteli al riparo il più possibile all'interno, non sostate sotto gli alberi durante i temporali, non rimanete sulla spiaggia e non fate bagni in mare se cadono fulmini, non campeggiate di fianco a fiumi e torrenti che possono facilmente ingrossarsi durante i nubifragi, è il buon senso a parlare, facciamone uso!

Nella notte su martedì 29 agosto il minimo andrà traslando verso sud est e la fenomenologia andrà localizzandosi, pur attenuata, su nord-est, regioni centrali e Campania, con accumuli di pioggia solo localmente rilevanti, qui l'analisi barica:

Da mercoledì 30 agosto l'instabilità interesserà prevalentemente centro e sud sino a venerdì 1° settembre con fenomeni di breve durata e moderata intensità, mentre al nord risulteranno più sporadici con maggiore spazio per ampie schiarite.



Una temporanea rimonta dell'anticiclone è attesa nel week-end 2-3 settembre con caldo moderato, ma da lunedì 4 settembre una nuova offensiva del maltempo si va profilando.

Seguite ovviamente gli aggiornamenti!