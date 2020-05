ARIA FRESCA da nord-est sull'Italia: anche un po' di instabilità al sud

SITUAZIONE: una zona di alta pressione posizionata tra centro Europa e Mediterraneo centrale non riesce ad impedire l'afflusso lungo il suo bordo orientale di correnti fresche da nord-est, in grado di determinare un po' di nuvolaglia lungo le regioni adriatiche, l'estremo nord-ovest e un po' di instabilità sul meridione in genere, associata a locali piovaschi o rovesci; le due mappe di seguito mostrano le temperature previste a 1500m per le 11 di stamane e le conseguenze instabili sul meridione:

EVOLUZIONE: tra giovedì sera e venerdì il cedimento dell'alta pressione in quota determinerà un'accentuazione dell'instabilità che si manifesterà dapprima al nord-est con temporali, poi anche al nord-ovest nella mattinata di venerdì, per poi scivolare soprattutto al centro e al sud, specie sul versante tirrenico. Qui una mappa centrata per la mattinata di venerdì:

FINE SETTIMANA: si andrà esaurendo l'azione del vortice sull'est europeo che ha ridimensionato la presenza dell'anticiclone; l'instabilità tenderà a localizzarsi sui rilievi, lasciando su pianure e coste un discreto soleggiamento. Le temperature subiranno un lieve aumento, ma rimanendo comunque sempre nell'ambito della norma.



PROSSIMA SETTIMANA: sembra profilarsi un colpo di scena. Cancellata l'instabilità prevista per i primi giorni di giugno a causa di un eccessivo affossamento sull'Iberia del vortice in arrivo dall'Atlantico. La fase instabile del tempo potrebbe però risultare solo rimandata al 4-5 giugno, quando dal nord Europa scenderebbe verso le Alpi una nuova e più incisiva saccatura. Seguite tutti gli aggiornamenti!



OGGI: al nord un po' di nubi sui settori più occidentali ma senza conseguenze, abbastanza soleggiato altrove con vento teso da nord-est e clima gradevole, al centro un po' di nubi in Adriatico con locali piovaschi tra Marche ed Abruzzo, più sole su Tirreno e Sardegna, al sud nuvolosità irregolare, a tratti compatta, con qualche rovescio possibile qua e là, specie in Adriatico e su Calabria e Sicilia, temperature in diminuzione nei valori massimi al centro e al sud, specie in Adriatico. Ventoso ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------