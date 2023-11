Meteo: piogge confermate ma non per tutti, ma il freddo?

Le ultime raffiche di tramontana, legate ad un veloce fronte freddo arrivato ieri sera sul centro-sud, si stanno esaurendo in queste ore. Le temperature ne hanno certamente risentito e difatti sono precipitate su tante regioni rispetto ai giorni scorsi, soprattutto al sud e sul medio-basso Adriatico. Ora, tuttavia, è nuovamente tempo dell'anticiclone per almeno un paio di giorni, prima di un nuovo peggioramento.

Come più volte accennato, il tempo tornerà a peggiorare tra martedì 21 e giovedì 23 stante la formazione di un ciclone nel mar Tirreno, il quale diffonderà piogge e rovesci su gran parte del centro, del sud e sulle due isole maggiori. Il nord resterà ai margini del maltempo, grazie alla rapida evoluzione della bassa pressione verso sud.

Gli ultimi fenomeni legati a questo insidioso ciclone si esauriranno tra giovedì e venerdì, dopodiché potrebbe non esserci nemmeno il tempo di respirare che un'altra ondata di maltempo rischia di puntare lo Stivale. In questo caso, però, potrebbe trattarsi di una vasta saccatura fredda di origine artica, la cui direzione tuttavia è ancora piuttosto incerta. Tra venerdì 24 e sabato 25 il tempo potrebbe ri-peggiorare su molte nostre regioni e le temperature potrebbero tornare a scendere a partire dal nord. Ma è chiaro che per ogni dettaglio sarà necessario attendere ulteriori approfondimenti.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 19 novembre: stabile ovunque, torna l'alta pressione ma clima freddo sul lato adriatico e al sud.

Lunedì 20 novembre: stabile ovunque, ancora alta pressione su tutta Italia. Temperature in aumento.

Martedì 21 novembre: nuovo sensibile peggioramento su regioni centrali e Sardegna. Depressione in formazione nel mar Tirreno. Possibile maltempo anche su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, da confermare.

Mercoledì 22 novembre: maltempo diffuso su centro, sud e isole maggiori. Rischio nubifragi su Sardegna e Sicilia. Più stabile al nord, ai margini del maltempo. Temperature in calo.

Giovedì 23 novembre: possibile persistenza del maltempo al sud con forti rovesci. Nord sempre ai margini. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 24 novembre: ultimi fenomeni al sud legati al ciclone dei giorni precedenti. Tempo in miglioramento ovunque. Temperature in aumento.

Sabato 25 novembre: possibile peggioramento a causa di un'irruzione di aria artica. Situazione ancora incerta.

