Meteo 7 giorni: VENTO e PIOGGE in settimana ma non per tutti, poi pesante ANOMALIA

Ci aspetta una settimana certamente più gradevole dal punto di vista termico rispetto ai giorni scorsi, ma le differenze di pressione saranno importanti tra la prima e la seconda parte della settimana. Fino a venerdì faremo i conti con correnti da ovest ricche di umidità, le quali apporteranno piogge sparse su alcune regioni; tra sabato e domenica tornerà l'anticiclone sub-tropicale che favorirà tempo stabile e addirittura un ulteriore incremento delle temperature.

Insomma nella prima parte della settimana vivremo una fase da metà Autunno, con temperature superiori alle medie del periodo, tante nubi e anche precipitazioni specie sui settori tirrenici. Il vento di libeccio soffierà con forza specie sulle regioni centrali e sull'arco alpino, inoltre non escludiamo nevicate copiose da mercoledì sulle Alpi di confine tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Venerdì avremo un momentaneo e blando calo termico grazie ad una rotazione del vento da nord-ovest, ma sarà solo un fuoco di paglia in attesa di una forte espansione dell'anticiclone sub-tropicale nel Mediterraneo.

Proprio nel fine settimana l'anticiclone porterà tempo più stabile su tutta Italia e contemporaneamente temperature ancor più elevate, addirittura oltre i 20°C su tante località da nord a sud.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 7 marzo: piogge sparse sul lato tirrenico e al Nordest, venti in rinforzo di libeccio. Più asciutto sul medio-basso Adriatico e sul lato ionico. Temperature in aumento.

Mercoledì 8 marzo: festa della donna con precipitazioni sparse sulle regioni tirreniche e al Nordest, forti nevicate su Valle d'Aosta e Alpi piemontesi di confine. Venti sostenuti di libeccio su gran parte del centro e del sud.

Giovedì 9 marzo: graduale miglioramento su gran parte d'Italia, seppur con qualche pioggia residua al sud e medio-basso Adriatico. Venti in graduale attenuazione.

Venerdì 10 marzo: piogge veloci su centro e sud e momentaneo calo termico grazie ai venti di maestrale. Sereno al nord.

Sabato 11 marzo: anticiclone in netto rinforzo su tutta Italia e tempo via via sempre più stabile. Temperature in forte aumento.

Domenica 12 marzo: fine settimana stabile dal sapore primaverile grazie ad un ulteriore aumento delle temperature. Picchi di 21-22°C sul lato adriatico.

Lunedì 13 marzo: persiste l'anticiclone, clima molto mite al nord e sul lato adriatico.

