Meteo 15 giorni: il MALTEMPO preparerà il RISCATTO dopo metà mese?

Durerà indicativamente fino a metà mese il tran tran delle correnti occidentali a scarsa penetrazione sull'Italia, che faranno la felicità di pochi e l'infelicità di molti sotto il profilo delle precipitazioni sulla Penisola. Nel prossimo fine settimana, come se non bastasse, arriverà anche l'alta pressione sub-tropicale a peggiorare le cose specie laddove la pioggia è diventata ormai una meteora benedetta.

Gli occhi degli appassionati, oltre a quelli degli addetti ai lavori, sono però puntati a metà mese, quando dovrebbe estinguersi la fase antizonale che vivremo questa settimana. In altre parole, nella seconda parte di marzo avremo la possibilità di sistemi frontali più ficcanti ed in grado di portare piogge piu democratiche sul nostro Paese.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 14 marzo:

Ecco una prima perturbazione inserita però in un flusso occidentale ancora troppo tirato per determinare guasti seri in Italia. Qualche pioggia dovrebbe comunque essere garantita specie al nord e sul Tirreno, in un contesto termico molto mite.

Successivamente, la corda tesa delle correnti occidentali dovrebbe mollare. Dopo la metà del mese si potrebbe quindi formare una saccatura proprio sull'Italia foriera di piogge e neve sui rilievi. Questa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 17 marzo:

Ecco finalmente una situazione più propensa al maltempo ed alla pioggia anche laddove tanto serve, come al nord. La mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello amercano per il medesimo giorno, mostra quanto segue:

Notiamo una probabilità di pioggia in aumento su quasi tutta l'Italia, con la zona gialla che presenterà una probabilità elevata di vedere cadere acqua dal cielo.

Serviranno ovviamente conferme a questa situazione, che non mancheremo di fornirvi nei prossimi giorni, alla luce delle nuove elaborazioni dei modelli. Continuate quindi a seguirci.

