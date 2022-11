Meteo 7 giorni: tre giorni da PIENO AUTUNNO, poi...

Le rapide piogge arrivate quest'oggi al nordovest aprono le porte ad un periodo più movimentato e dal sapore decisamente più autunnale. Tale fase instabile culminerà tra venerdì e domenica quando transiterà una forte perturbazione ricca di piogge, temporali ed aria nettamente più fresca che riporterà le temperature sotto le medie del periodo su tutto lo Stivale.

Il crollo termico sarà repentino e marcato, anche di oltre 10°C considerando che arriviamo da un periodo molto caldo per il periodo. Il forte divario termico amplificherà l'intensità dei fenomeni e favorirà lo sviluppo di una depressione piuttosto profonda e vasta (come già visto in questo articolo). Le piogge più abbondanti riguarderanno il nordest e le regioni tirreniche, con accumuli localmente superiori ai 60-80 mm.

Tuttavia si tratterà di una perturbazione rapida: venerdì e sabato mattina riguarderà principalmente il nord, mentre venerdì sera, sabato e domenica mattina il resto d'Italia. Già domenica, dunque, il tempo migliorerà vistosamente a partire dal settentrione grazie al rinforzo dell'anticiclone. Ecco che l'inizio della prossima settimana si rivelerà ancora una volta molto stabile e vedrà un deciso aumento delle temperature dopo l'improvviso calo dei giorni precedenti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 2 novembre: piogge sparse e locali acquazzoni su Liguria centrale e arco alpino. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature in lieve calo.

Giovedì 3 novembre: piogge sparse e locali acquazzoni al nordest, peggioramento anche sulle regioni centrali. Più stabile al sud. Temperature in calo ovunque.

Venerdì 4 novembre: irruzione fredda in arrivo al nord, rischio piogge e acquazzoni specie al nord-est con isolati nubifragi. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento anche sul lato tirrenico centrale con temporali. Temperature in calo.

Sabato 5 novembre: maltempo diffuso al centro e al sud, ultime piogge al nordest. Più asciutto al nordovest. Temperature in forte calo ovunque.

Domenica 6 novembre: ultime piogge al sud con vento in rinforzo, soleggiato al nord. Temperature in calo o stazionarie.

Lunedì 7 novembre: anticiclone in nuovo rinforzo su tutta Italia e temperature in repentino aumento. Torna il Sole ovunque.

Martedì 8 novembre: stabile e soleggiato su tutta Italia, temperature in aumento ovunque.

