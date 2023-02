Meteo 7 giorni: stabilità e mitezza saranno interrotti, irruzione artica in vista!

Nubi basse, Sole e temperature gradevoli ci faranno compagnia senza dubbio per altri 5 giorni, fino a mercoledì 22 febbraio (come già acclarato in questo articolo). Cosa succederà subito dopo? L'inverno potrebbe seriamente risvegliarsi improvvisamente proprio negli ultimi giorni del mese, cercando di mettere una pezza ad una stagione da dimenticare.

La mancanza di piogge e nevicate soprattutto al nord e sull'alto Tirreno rischia di aggravare in maniera considerevole la siccità in vista dei prossimi mesi e dell'estate. Per tal motivo sarebbe fondamentale l'arrivo delle perturbazioni nel corso delle prossime settimane, prima che la stagione calda e avara di precipitazioni prenda il sopravvento.

Ma quindi arriverà il maltempo? Non possiamo essere molto precisi e diretti su questo quesito considerando che mancano ancora tanti giorni all'inizio dell'ipotetico periodo perturbato. La saccatura fredda che dal 23 febbraio dovrebbe raggiungere il Mediterraneo potrebbe dar vita ad una fase ricca di precipitazioni ed anche nevicate fino a quote interessanti.

Affidandoci alle medie degli scenari dei principali modelli matematici possiamo notare la presenza di una depressione fredda nel Tirreno che regalerebbe precipitazioni al nord e sul versante tirrenico, esattamente quei settori maggiormente carenti di pioggia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 18 febbraio: poche variazioni, l'anticiclone persiste sul Mediterraneo e l'Europa centrale. Nubi basse di notte e di giorno dalla Liguria alla Sicilia, su tratti tirrenici, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Domenica 19 febbraio: possibile lento cedimento dell'alta pressione e arrivo di infiltrazioni fredde dai Balcani verso le regioni adriatiche. Temperature in calo a partire dal nord.

Lunedì 20 febbraio: un po' di maestrale sul medio-basso Adriatico, addensamenti sparsi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Torna il sereno sul lato tirrenico. Temperature in calo generale momentaneo.

Martedì 21 febbraio: alta pressione su tutta Italia e temperature nuovamente in aumento da nord a sud con picchi fino a 20-21°C.

Mercoledì 22 febbraio: generalmente stabile da nord a sud e temperature fuori stagione.

GIovedì 23 febbraio: possibile netto peggioramento a partire dal nord e il lato tirrenico. Neve in montagna. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Venerdì 24 febbraio: depressione nel Mediterraneo, precipitazioni diffuse sul lato tirrenico e al nordest. Fenomeni sparsi altrove. Nevicate in montagna fino a quote collinari al nord (da confermare).

