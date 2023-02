Meteo 15 giorni: facciamo il punto sul CAMBIAMENTO di fine mese

La lunga sequenza di giornate tutte uguali, soggiogate dal solito anticiclone di turno, forse troveranno una fine. Diciamo "forse" in quanto la scadenza previsionale è ancora impervia ed il nostro anticiclone ha sempre assi nella manica pronti ad essere giocati quando meno te lo aspetti. Comunque, per ora tutto concorre verso questo cambiamento che si dovrebbe concretizzare nella seconda parte della settimana prossima ad opera di una colata fredda proveniente da nord. L'obbiettivo di questa colata ancora non si conosce, anche se dai modelli disponibili si nota un maggiore interessamento dell'Europa centro-occidentale, Italia compresa.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 25 febbraio:

Alta pressione con centro sulle Isole Britanniche e discesa fredda da nord-est in direzione dell'Europa centro-occidentale ed in parte verso il nord Italia. La medesima aria fredda si dovrebbe invorticare entrando nel Mediterraneo e formare una depressione foriera di maltempo per molte regioni.

Al nord la neve potrebbe cadere anche a bassa quota stante l'ingresso di isoterme negative alla quota di 1500 metri. A tal proposito, vi mostriamo la media termica degli scenari (a 1500 metri) prevista per domenica 26 febbraio:

Un discreto lago freddo interesserà quasi tutto il nostro Continente. Per ciò che concerne l'Italia, notiamo l'isoterma 0° a 1500 metri tagliare le regioni meridionali lasciando fuori solo quelle più estreme e la Sicilia. Al centro-nord si prevedono in media isoterme comprese tra -2 e -4°, quindi con possibilità palese di neve a bassa quota in caso di precipitazioni.

Infine, questa è la media degli scenari del modello americano valida per l'ultimo giorno di febbraio, ovvero martedi 28 febbraio:

Ancora aria fredda e condizioni di tempo instabile o perturbato su molte aree della nostra Penisola, mentre l'alta pressione più forte sarà sempre ubicata in corrispondenza delle Isole Britanniche, dove si avranno condizioni meteo più stabili.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località