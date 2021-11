Meteo 7 giorni: si avvicina una SETTIMANA di maltempo, TEMPERATURE pronte a scendere

L'anticiclone delle Azzorre che a breve invaderà tutta Italia non potrà nulla contro le fredde correnti nord atlantiche che da lunedì avanzeranno a grandi falcate verso l'Europa centro-occidentale. La tregua dal maltempo, dunque, sarà molto breve e si limiterà esclusivamente ai giorni di sabato e domenica, un occasione certamente da prendere al balzo per qualche eventuale gita fuori porta.

Ricordiamo tuttavia che alta pressione non equivale obbligatoriamente a bel tempo: con l'avvento dell'anticiclone, in questo periodo dell'anno, è lecito attendersi le tipiche nubi basse, foschie e nebbie nelle valli e nelle pianure più protette, come la pianura Padana.

Di seguito la mappa del soleggiamento atteso nella giornata di domenica (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Si nota che il soleggiamento sarà pressoché nullo in Pianura Padana, segno della costante presenza di nubi basse e nebbie, mentre il sole sarà generoso sul meridione peninsulare (in rosa) e in gran parte sulle Alpi centrali e orientali.

Da domenica sera le carte in tavola torneranno a cambiare per l'avvicinamento di una perturbazione pronta a regalare un vasto strato nuvoloso da nord a sud con le relative precipitazioni. Fortunatamente, per quel che riguarda i giorni di lunedì e martedì, non si prevedono fenomeni molto incisivi: le piogge saranno spesso deboli o moderate e abbastanza irregolari. I fenomeni riguarderanno principalmente il Nord-ovest ed il lato tirrenico, come si evince anche dalla mappa della probabilità di pioggia nella giornata di lunedì (in arancio fino all'80% di possibilità, giallo 40-50%):

A metà settimana, invece, il tempo potrebbe peggiorare sensibilmente su tutta Italia a causa di una depressione alimentata dalle fredde correnti artiche, pronte a scivolare lungo l'Europa occidentale. Parte di quest'aria fredda invaderà il nord dove porterà un ulteriore calo termico e l'arrivo delle prime nevicate a quote medio-basse (prevalentemente sul Nordovest). Il resto d'Italia verrà sferzato dallo scirocco e da piogge localmente molto abbondanti.

Le correnti artiche potrebbero poi essere ancora protagoniste sul finire del mese, come descritto in questo articolo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 20 novembre: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Possibilità di nebbie e nubi basse su valli, pianura Padana, Sardegna, Toscana, Liguria, Salento. Temperature in aumento nelle massime.

Domenica 21 novembre: nebbie in pianura Padana, nubi basse medio-alto Tirreno, mar Ligure, Sardegna. Soleggiato altrove. Dala sera nubi in aumento al nord e lato tirrenico e prime deboli piogge su Liguria e Sardegna. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 novembre: nubi in aumento ovunque e piogge sparse al Nordovest, lato tirrenico e basso Adriatico. Nevicate deboli sulle Alpi oltre 1000-1200 metri. Temperature in calo al nord, in aumento al centro e al sud.

Martedì 23 novembre: nubi su gran parte d'Italia e fenomeni sparsi al centro e al sud, più concentrati sul lato adriatico. Possibili fenomeni anche sul versante ionico. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Mercoledì 24 novembre: possibile intenso peggioramento al nord, medio-alto Tirreno e Sardegna per l'arrivo di una forte perturbazione artica in discesa sull'Europa occidentale.

Le precipitazioni totali previste nei prossimi sette giorni (concentrate totalmente tra lunedì e giovedì) mostrano maggiori accumuli su Nordovest e lato tirrenico (vedi tutte le mappe):

Giovedì 25 novembre: irruzione artica con venti sostenuti e maltempo diffuso. Possibili nevicate a quote basse sul Nordovest. Maltempo intenso sul lato tirrenico. Temperature in calo ovunque.

Venerdì 26 novembre: maltempo al centro e al sud, momentaneo miglioramento al nord. Temperature in calo ovunque.

