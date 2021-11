Meteo 15 giorni: fine mese tra le braccia del MALTEMPO, poi ritorno dell'alta pressione?

Il blocco anticiclonico che si ergerà in atlantico nei prossimi giorni, veicolerà masse d'aria fredda ed instabile verso l'Italia e il Mediterraneo. La nostra Penisola sarà quindi soggetta a più riprese ad episodi di maltempo che apporteranno anche un calo generale delle temperature.

La fine di novembre si annuncia quindi scoppiettante, come mostra la media degli scenari del modello amerucano vaida per domenica 28 novembre:

Alta pressione confinata in Oceano, molto distante dai nostri lidi, che verranno interessate da condizioni di tempo instabile, se non del tutto perturbato con piogge anche intense e nevicate a quote interessanti al nord.

Nei giorni seguenti, l'accorpamento del vortice polare troposferico congiunto ad un'accelerazione del getto sull'Europa settentrionale potrebbe far sdraiare lentamente l'alta pressione atlantica verso di noi.

Dopo una fase di estrema variabilità, nei primi giorni del nuovo mese potrebbe far capolino la stabilità sull'Italia per i motivi suddetti.

La media degli scenari del modello americano prevista per giovedi 2 dicembre mostra quanto detto poco sopra:

Alta pressione sull'Italia e perturbazioni a scorrere sull'Europa centro-settentrionale; quindi il primo mese dell'inverno meteorologico (DICEMBRE) potrebbe muovere i primi passi sotto una condizione meteo più stabile e mite da nord a sud. Vedremo...

