Meteo 7 giorni: settimana con tanta PIOGGIA, clamorosa irruzione ARTICA a inizio aprile

I cieli sereni ed il tepore primavera hanno letteralmente i giorni contati. Con l'arrivo della nuova settimana, che ci traghetterà nel mese di aprile, l'alta pressione saluterà l'Italia e lascerà campo aperto ad una vasta saccatura nord atlantica ricca di instabilità.

Col ritorno delle perturbazioni atlantiche riscopriremo la pioggia in tante regioni duramente colpite dalla siccità negli ultimi mesi: ci riferiamo al nord e al lato tirrenico, dove la pioggia in questo periodo dell'anno diventa estremamente utile per le montagne, i fiumi, i laghi ed anche per gli agricoltori.

In vista dell'estate, climaticamente avara di piogge in Italia, le precipitazioni primaverili rappresentano un'importantissima riserva idrica di cui non possiamo fare a meno.

Ma quando arriverà il maltempo? Le primissime note instabili le ritroveremo tra stasera e lunedì al sud per effetto di una blanda depressione atlantica il cuo ruolo principale è stato quello di gettare nei nostri cieli ingenti quantità di polvere sahariana. Proprio questa polvere desertica sarà protagonista, assieme alla pioggia, nel corso della prossima settimana (come approfondito in questo articolo).

Una vastissima perturbazione atlantica irromperà nel Mediterraneo nel corso di mercoledì 30, giorno in cui riporterà la pioggia su gran parte della penisola. Anche il nord ed il medio-alto Tirreno verranno coinvolti dalle piogge dopo una lunghissima attesa.

Il maltempo persisterà anche giovedì 31 al nord, sul lato tirrenico ed anche al sud. Gli accumuli più abbondanti li ritroveremo proprio sui settori occidentali, quelli più esposti alle correnti atlantiche.

Un colpo di scena sembra profilarsi nei primi giorni di aprile: la depressione atlantica presente nel Mediterraneo potrebbe richiamare una massa d'aria molto più fredda di origine artica che, una volta gettatasi nel Tirreno, causerebbe un intenso peggioramento da nord a sud con piogge e nevicate abbondanti.

Il sensibile calo delle temperature favorirebbe il ritorno della neve a bassissima quota al nord tra 1 e 2 aprile.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Lunedì 28 marzo: residuo maltempo al sud e sul medio Adriatico. Isolati temporali pomeridiani nelle aree interne di Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata. Stabile altrove.

Martedì 29 marzo: sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio per effetto di una vasta perturbazione atlantica in avvicinamento all'Italia. Prime piogge in tarda sera al nordovest e alto Tirreno. Scirocco in rinforzo.

Mercoledì 30 marzo: perturbazione atlantica in arrivo, piogge diffuse su gran parte d'Italia ma fenomeni più forti e insistenti sul lato tirrenico e al nord. Scirocco al sud.

Giovedì 31 marzo: maltempo diffuso al nordest e sul lato tirrenico. Nevicate abbondanti sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale. Nubi e piogge deboli sul lato adriatico e al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 1 aprile: possibile nuovo affondo nord atlantico nel mar Tirreno. Maltempo in intensificazione al nord con nevicate abbondanti sui monti, in graduale calo di quota. Maltempo anche sul lato tirrenico. Temperature in calo.

Sabato 2 aprile: maltempo diffuso al nord e sul lato tirrenico, irruzione artica con piogge, temporali e anche neve a quote via via più basse sul settentrione. Possibili fiocchi quasi in pianura sul nordovest. Temperature in forte calo.

Domenica 3 aprile: giornata invernale su tutta Italia con freddo e instabilità sparsa. Nevicate fino in alta collina, localmente anche più in basso al nord.

