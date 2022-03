Invasione di polvere sahariana nei cieli italiani, la sabbia cadrà con la PIOGGIA

Un'insidiosa depressione situata tra il Mediterraneo meridionale ed il nord Africa sta generando una poderosa risalita di pulviscolo sahariano dal cuore del deserto sin verso il Mediterraneo. Questo soffio polveroso, ben visibile anche dal satellite, sta già invadendo le regioni del centro e del sud tanto da rendere i cieli lattiginosi e sporchi e addirittura da oscurare il Sole.

La concentrazione di polvere è molto alta, soprattutto su Sardegna e Sicilia dove si sfiorano i 2500 milligrammi di polvere su metro quadrato.

Le correnti meridionali ricche di polvere persisteranno per gran parte della settimana in arrivo, complice l'arrivo di altre perturbazioni atlantiche che manterranno una disposizione delle correnti, in Italia, prevalentemente da sud.

La maggior diffusione di alte concentrazioni di pulviscolo desertico in atmosfera è prevista mercoledì, proprio quando irromperà una forte perturbazione atlantiche che innescherà sostenuti venti di libeccio e scirocco.

L'arrivo della pioggia, specie al nord e sul lato tirrenico (leggi qui maggiori approfondimenti) costringerà la sabbia sahariana a precipitare al suolo andando così a sporcare ogni genere di superficie.

Le polveri desertiche persisteranno almeno fino a venerdì, seppur con concentrazioni minori, dopodiché l'arrivo di una possibile irruzione artica tra 2 e 3 aprile potrebbe spazzar via definitivamente le polveri e ripulire totalmente l'aria sul Mediterraneo.