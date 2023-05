Meteo 7 giorni: quanta pioggia in arrivo, forse TROPPA?

Ci siamo: una lunga serie di perturbazioni atlantiche sta per invadere il Mediterraneo e riporterà l'Italia nel pieno dell'Autunno soprattutto dal punto di vista precipitativo. Non ci sarà un calo eccezionale delle temperature, sia chiaro, ma le piogge previste sono sicuramente anomale per il mese di Maggio.

A dirla tutta l'attuale previsione per i prossimi sette giorni farebbe invidia persino ai mesi di Ottobre e Novembre. Qualora dovessero realizzarsi gli accumuli di pioggia previsti fino al prossimo lunedì potremmo parlare della più forte ondata di maltempo dell'ultimo anno, senza ombra di dubbio.

In effetti la pioggia prevista è davvero tanta, anche troppa e di gran lunga superiore a quella che dovrebbe cadere nel mese di Maggio in Italia. Insomma passiamo da un eccesso all'altro. Queste piogge saranno dispensate da una serie di flussi freschi nord-atlantici che andranno ad alimentare una vasta depressione nel Mediterraneo centrale, più esattamente sul Tirreno centro-settentrionale. Queste depressioni apporteranno piogge diffuse e temporali intensi, soprattutto sulle regioni del centro e del nord Italia.

Gli accumuli di pioggia previsti nei prossimi giorni sono davvero ragguardevoli: su vaste aree del centro e del Nordest si temono accumuli superiori ai 100-150 mm di pioggia, un po' meno sul Nordovest, ancora meno al sud. Accumuli così elevati in pochi giorni e su vaste aree potrebbero causare disagi importanti e danni legati allo straripamento dei fiumi. Per il Nordovest sarà una grande boccata d'ossigeno per la siccità, ma il confine che separa la siccità dal rischio alluvionale è molto sottile, ragion per cui si spera in piogge non particolarmente estreme.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 10 Maggio: forte depressione in arrivo nel Mediterraneo, maltempo diffuso su gran parte d'Italia e calo diffuso delle temperature.

Giovedì 11 Maggio: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, giornata più vicina all'Autunno che alla tarda Primavera. Precipitazioni abbondanti!

Venerdì 12 Maggio: piogge e temporali sparsi su centro e nord Italia, breve pausa al sud con clima mite.

Sabato 13 Maggio: nuova depressione in formazione sul Tirreno, maltempo diffuso in arrivo specie dalla seconda parte della giornata.

Domenica 14 Maggio: depressione bloccata sul Tirreno, ancora maltempo diffuso e rischio nubifragi sul nord Italia.

Lunedì 15 Maggio: il maltempo non molla la presa. Nuova avvezione fresca in quota sul Mediterraneo e depressione stazionaria sull'Italia. Tanto maltempo in vista!

Martedì 16 Maggio: Italia assediata dall'instabilità, temperature in lieve calo.

