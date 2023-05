Meteo 15 giorni: si conferma un periodo TURBOLENTO per la nostra Penisola

Di seguito, la mappa sinottica estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari americana valida per mercoledi 17 maggio:

Ieri, in questa sede, parlavamo di una situazione "a schiaccianoci", ovvero con due alte pressioni ai lati ed una bassa pressione nel mezzo, proprio sull'Italia, impossibilitata a muoversi sia verso est che verso ovest. Una situazione che avrebbe garantito molta instabilità ed in alcune fasi vero e proprio maltempo in Italia. Oggi possiamo confermare a pieno questa tesi, dato che i modelli hanno ricalcato fedelmente questa dinamica.

Oltre ad avere tempo instabile, la nostra Penisola non conoscerà ondate di caldo anticipato, anzi, i termometri andranno spesso sotto la media del periodo.

Quanto potrà durare questa situazione? Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a domenica 21 maggio, quindi agli albori della terza decade mariana, notiamo una situazione ancora votata all'instabilità atmosferica, seppure leggermente spostata ad ovest rispetto alla condizione attuale:

La cosa che balza subito all'occhio è la latitanza quasi completa dell'alta pressione delle Azzorre che si manterrà molto ad ovest, al largo in Atlantico. Da noi vigerà una figura depressionaria che, come vedete dalla mappa, abbraccerà tutta l'Italia.

In altre parole, ancora niente stabilità e caldo dalle nostre parti, con piogge e temporali sempre dietro l'angolo.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata in parola, ovvero domenica 21 maggio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Cosa notiamo? Una probabilità di pioggia molto elevata al nord, specie sulle Alpi e le alte pianure. Elevata sul resto del settentrione e nelle aree interne del centro, media o bassa sul restante territorio italico.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

