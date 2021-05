METEO 7 GIORNI: qualche giorno di tempo piÃ¹ stabile, rialzo termico nel weekend

La nuova settimana porta qualche giorno di tempo più tranquillo, quest'oggi ad accorgersene per prime sono soprattutto le regioni settentrionali, dove la nuvolosità dei giorni scorsi lascia spazio ad un inizio di settimana con ampie schiarite e temperature gradevoli. La circolazione di bassa pressione che per molti giorni ha tenuto sotto scacco il tempo del continente, ha finalmente abbandonato la scena europea, lasciando spazio ad un modesto rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo occidentale. Il flusso di venti di Scirocco che sulle regioni meridionali ha portato temperature tanto elevate si sta attenuando e questo favorisce una riduzione del quadro termico generale.



Tuttavia la nuova settimana sarà caratterizzata da una vivace attività depressionaria sull'Europa centrale e settentrionale, dove le condizioni atmosferiche continueranno a rimanere spiccatamente variabili, con occasioni di pioggia. Di tanto in tanto la parte più meridionale di alcune perturbazioni riuscirà a lambire la parte settentrionale del nostro Paese. Non mancheranno soprattutto martedì 4, ancora degli annuvolamenti al sud.



Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per mercoledì 5 maggio, quando la coda di un sistema perturbato toccherà le regioni settentrionali, portando un aumento della nuvolosità lungo la fascia alpina e prealpina, qualche pioggia potrà verificarsi sui rilievi di confine:

Nel prossimo fine settimana (sabato 8, domenica 9) si svilupperà una nuova circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, come conseguenza di una nuova ondulazione della corrente a getto. Rimane ancora da stabilire nel dettaglio la posizione dell'asse di saccatura. Sè lo sviluppo di questa nuova depressione risultasse abbastanza occidentale, sul bacino centrale del Mediterraneo potrebbe scatenarsi una nuova rimonta di aria calda che secondo alcuni modelli potrebbe coinvolgere anche le regioni del nord.



Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 9 maggio, in cui si evince lo sviluppo di un'onulazione africana sul Mediterraneo centrale:

Sintesi previsionale da martedì 4 a martedì 11 maggio:



Martedì 4 con qualche nube dal continente nordafricano raggiunge il centro e il sud, saranno possibili dei piovaschi segnatamente sulla Sardegna. Soleggiato al nord. Temperature gradevoli.



Mercoledì 5 la coda di una perturbazione lambisce le regioni settentrionali, portando qualche pioggia lungo la fascia alpina. Qualche nube anche su Liguria ed alto versante tirrenico, soleggiato altrove. Temperature gradevoli.



Giovedì 6 rimane qualche addensamento lungo la fascia alpina e sull'alto versante tirrenico. Qualche nube anche sulle isole maggiori, prevalenza di sole altrove. Temperature gradevoli.



Venerdì 7 nuvolosità lungo la fascia alpina e sull'alto versante tirrenico. Soleggiato altrove. Temperature stazionarie.



Sabato 8 e domenica 9 rialzo di un'onda anticiclonica africana con temperature in rialzo e tempo stabile.



Lunedì 10 e martedì 11 torna a farsi sentire il caldo soprattutto al centro ed al sud, dove le temperature torneranno ad essere sopra la media. Possibile aumento delle nubi al nord e sulla Sardegna.