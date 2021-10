Meteo 7 GIORNI: prima il CICLONE simil TROPICALE, poi le perturbazioni atlantiche!

Col passare dei giorni la pioggia diverrà sempre più protagonista in Italia grazie ad una serie di perturbazioni di differente natura pronte a colpire, da più lati, il Mediterraneo centrale. Dapprima sarà il sud a fare i conti con piogge e nubifragi scatenati da un ciclone simil tropicale in via di formazione proprio in queste ore, mentre da domenica toccherà al nord rivedere la pioggia!

Il ciclone situato nel mar Ionio è il risultato dell'intensificazione di una perturbazione atlantica arrivata nel basso Mediterraneo la scorsa settimana: quello che inizialmente era un normalissimo ciclone extra-tropicale si è pian piano evoluto in una depressione subtropicale ed ora è seriamente intenzionato a divenire un ciclone simil-tropicale, ovvero un ciclone con caratteristiche molto simili ai tipici cicloni tropicali caraibici. Questa metamorfosi è stata resa possibile da una serie di fattori quali l'isolamento della massa d'aria instabile nel Mediterraneo meridionale e la presenza di calde acque superficiali.

Il ciclone si rinforzerà nettamente fino a divenire un TLC (ciclone simil-tropicale) tra giovedì e venerdì e sarà proprio in questi due giorni che assisteremo all'apice del maltempo su Calabria e Sicilia (leggi approfondimenti). Entro sabato i fenomeni si estenderanno anche ad altre regioni del Meridione. Difficile al momento parlare di "Medicane", termine che sta ad indicare un vero e proprio uragano nel Mediterraneo. Affinché un TLC (corrispondente ad una tempesta tropicale) diventi un Medicane, è necessario che i venti medi raggiungano i 119 km/h (ipotesi al momento di difficile realizzazione).

Di seguito la previsione della pressione (isobare) al suolo per venerdì: da notare il crollo della pressione a largo di Sicilia e reggino ionico, segno della presenza di un ciclone profondo e intenso:

Da domenica e poi soprattutto da lunedì sarà la volta del nord e del centro: mentre il ciclone simil-tropicale tenderà rapidamente ad esaurirsi ci sarà l'ingresso di diverse perturbazioni atlantiche che avranno il merito di interrompere la lunga siccità che attanaglia il settentrione (leggi approfondimento sul ponte di Ognissanti).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 28 ottobre: ciclone simil-tropicale in formazione nel mar Ionio. Piogge e nubifragi in Sicilia, in lento spostamento verso nord dalla sera. Mareggiate e venti tempestosi sulle coste ioniche siciliane. Stabile al centro e al nord. Temperature in lieve aumento. Temperature stazionarie.

Venerdì 29 ottobre: ciclone simil-tropicale in lenta risalita verso lo Stretto di Messina. Ancora piogge e nubifragi su Sicilia e Calabria, mentre dal pomeriggio piogge in arrivo anche su Puglia, Basilicata e Campania meridionale. Venti intensi su tutto il sud, mareggiate notevoli sul mar Ionio. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 30 ottobre: residue piogge, venti sostenuti e mareggiate al sud, migliora gradualmente dalla sera. Graduale aumento delle nubi al nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 31 ottobre: tempo in peggioramento al nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Piogge su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, in estensione al Nordest e al centro Italia dal pomeriggio (leggi maggiori approfondimenti sulle incertezze relative al week-end). Più stabile al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 1 novembre: maltempo diffuso al nord con piogge e rovesci, maltempo anche al centro, in estensione rapida al sud. Neve sulle Alpi a quote alte. Stabile al sud. Temperature in ulteriore aumento.

Accumuli di pioggia totali nei prossimi sette giorni. La pioggia potrebbe scendere in quasi ogni angolo d'Italia nell'arco di una settimana, con distribuzione ovviamente diversa. (vedi mappe).

Martedì 2 novembre: momentaneo lieve miglioramento al nord, instabile al centro e al sud. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 3 novembre: altra perturbazione in arrivo al nord con netto calo delle temperature. In giornata possibile peggioramento anche al centro e al sud.

