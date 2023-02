Meteo 7 giorni: pioggia e NEVE anche in pianura in arrivo

Mancano pochi giorni al ritorno del maltempo in Italia. Stabilità, nubi basse, umidità e temperature alte per il periodo saranno spazzate via dallo Stivale in men che non si dica grazie all'arrivo di una depressione ricca di maltempo e alimentata da correnti via via sempre più fredde di origine artico-continentale.

Si tratta di una dinamica molto delicata ma ormai confermata da tutti i principali centri di calcolo. Quest'ondata di maltempo sarà frutto di due impulsi freddi che interagiranno tra di loro nel corso del fine settimana. Una depressione che si approfondità sul mar Tirreno sarà alimentata, a partire da domenica, da aria molto fredda artico-continentale che farà precipitare le temperature su mezza Italia (centro e nord) e sarà la diretta responsabile per il ritorno della neve a bassissima quota.

Le prime avvisaglie del peggioramento saranno evidenti sabato gran parte del centro ed entro tarda sera anche al nord. Poi domenica irromperà il fronte ricco di precipitazioni su tutto il centro ed il nord Italia, mentre la neve conquisterà quote sempre più basse col passare delle ore.

Molto probabile l'arrivo della neve in collina sulle regioni centrali e fino in pianura al nord, specie nei settori a sud del Po.

Le precipitazioni proseguiranno anche ad inizio settimana, seppur in maniera più disorganizzata. Centro e nord Italia saranno i principali obiettivi del maltempo, mentre il sud vedrà meno piogge e temperature parecchio più alte.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

GIovedì 23 febbraio: nubi basse su gran parte d'Italia con pochi spiragli per il Sole. Rare pioviggini in Liguria. Temperature stazionarie.

Venerdì 24 febbraio: depressione nel Mediterraneo occidentale, nubi più dense al nord, in grado di portare piogge sparse. Stabile al sud ma in arrivo nubi di polvere sahariana ed un forte aumento termico.

Sabato 25 febbraio: piogge sparse al nord e medio-alto Tirreno, stabile al sud con temperature pienamente primaverili (fino a 25°C!). Deciso peggioramento dalla sera su tutto il centro Italia. Temperature in forte aumento al centro e al sud.

Domenica 26 febbraio: sempre più probabile arrivo della neve in pianura al nord e in collina al centro. Maltempo diffuso per gran parte della giornata. Temperature in forte calo al nord e centro Italia per l'arrivo di aria fredda dall'est, valori in lieve calo al sud.

Lunedì 27 febbraio: nevicate al nord in pianura o bassa collina, graduale miglioramento al centro. Fenomeni sparsi al sud. Temperature stazionarie.

Martedì 28 febbraio: ancora maltempo disorganizzato al centro e al nord, fenomeni sparsi al sud. Temperature in aumento.

Mercoledì 1 marzo: il nuovo mese parte con l'instabilità presente soprattutto al centro Italia. Fenomeni più isolati al nord e al sud. Temperature in aumento.

