Temperature da tarda primavera PRIMA del freddo artico, guardate!

Ormai non ci sono più dubbi: l'Italia si appresta a vivere una fase consistente di maltempo proprio negli ultimi giorni di febbraio, proprio al tramonto dell'inverno meteorologico. Tutto merito di due affondi freddi: il primo in atto in queste ore sul Mediterraneo occidentale, dove darà vita ad una depressione insidiosa; il secondo atteso da domenica e di origine artico-continentale (ben più fredda della precedente).

Come interagiranno queste due differenti perturbazioni? La prima depressione, quella che a breve si svilupperà tra Spagna, Baleari e Algeria, si muoverà gradualmente verso il mar Tirreno tra sabato e domenica. Nel frattempo si avvicinerà l'altra massa d'aria molto fredda dall'est Europa, che proprio da domenica comincerà ad affluire verso le regioni del centro e del nord e andrà ad alimentare la depressione iniziale, approfondendola ulteriormente.

Quest'aria fredda sfocerà nel Mediterraneo sia dalla porta della bora che dalla Valle del Rodano, favorendo una persistenza della depressione sul Tirreno centro-settentrionale. Questo significa che il tempo peggiorerà su tutte le regioni centrali e gran parte del nord tra sabato sera, domenica e lunedì!

Con il forte calo termico in vista da domenica, inoltre, ci sarà un consistente calo della quota neve: i fiocchi bianchi potrebbero raggiungere quote di media collina sul centro Italia, specie su Toscana, Marche, Umbria, e addirittura quote pianeggianti sulla Val Padana, in particolare sull'Emilia, bassa Lombardia, basso Piemonte. Sul discorso "neve" dovremo tornarci nei prossimi giorni con aggiornamenti più dettagliati.

Ma prima di questo sensibile calo termico dovremo fare i conti col richiamo molto mite legato alla depressione in via di sviluppo sul Mediterraneo occidentale. Il flusso tiepido proveniente dal nord Africa porterà le temperature fino a 20-21°C su tante località tra Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata nei giorni di venerdì e sabato!

Nei settori sottovento saranno possibili picchi di 24-25°C, specie su Calabria ionica, Puglia adriatica, Sicilia settentrionale, catanese, metapontino. Parliamo di temperature tardo primaverili, insomma totalmente fuori stagione.

Da domenica le temperature inizieranno gradualmente a scendere ovunque, a cominciare dal nord e dal centro. Ad inizio prossima settimana farà molto freddo sulle regioni settentrionali e centrali, mentre al sud resteremo in un contesto di "sopra-media", ma senza eccessi clamorosi come quelli sopra descritti. Insomma passeremo da valori esagerati di 20-25°C a temperature tra i 13 e 17°C.