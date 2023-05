Meteo 7 giorni: ondate di maltempo a ripetizione!

L'anticiclone africano sta regalando ore stabili e molto miti, addirittura calde per alcune regioni. Sulle isole maggiori, diverse località interne del sud e del centro e anche in Val Padana abbiamo sfiorato i 27-29°C quest'oggi, insomma temperature estive o quasi estive.

Ma questo caldo e questa stabilità saranno spazzate via molto presto dal maltempo, come più volte accennato nei precedenti editoriali. Nei prossimi sette giorni ci imbatteremo in varie perturbazioni, tutte di stampo nord-atlantico andando a rispettare il nuovo "monotono" schema circolatorio degli ultimi due mesi.

La prima perturbazione è in dirittura d'arrivo e domani porterà un po' di acquazzoni sulle isole maggiori, le regioni tirreniche e localmente al Nordovest. Altrove avremo tempo più stabile al netto di un momentaneo aumento delle nubi.

Ma saranno solo le avvisaglie di un deciso guasto che avrà inizio a metà settimana! La seconda perturbazione irromperà da martedì sera al Nordovest, ma farà la voce grossa tra mercoledì e venerdì dispensando piogge a più riprese e tanti temporali. Nel frattempo le temperature scenderanno ovunque, portandosi sotto le medie.

La terza perturbazione è prevista nel prossimo week-end, ma al momento ci sono molte incertezza sulla sua corretta traiettoria e su quali settori colpirà più direttamente.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 8 Maggio: nuova veloce perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge sparse e acquazzoni su Nordovest, regioni tirreniche, isole maggiori. Temperature in lieve calo.

Martedì 9 Maggio: residui fenomeni al sud, più stabile altrove e mite. Dalla sera nuovo peggioramento dal Nordovest!

Mercoledì 10 Maggio: forte depressione in arrivo nel Mediterraneo, maltempo diffuso su gran parte d'Italia e calo diffuso delle temperature.

Giovedì 11 Maggio: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, giornata più vicina all'Autunno che alla tarda Primavera. Precipitazioni abbondanti!

Venerdì 12 Maggio: persiste il maltempo da nord a sud, non mancheranno temporali intensi. Temperature in lieve calo.

Sabato 13 Maggio: altra giornata perturbata su gran parte d'Italia, temperature sotto le medie del periodo.

Domenica 14 Maggio: depressione bloccata sul Tirreno centro-meridionale, ancora maltempo diffuso su centro e sud. Da valutare un coinvolgimento del nord.

