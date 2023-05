Meteo 15 giorni: niente caldo anticipato, ancora tanti ROVESCI e TEMPORALI

Maggio rappresenta il terzo mese della primavera meteorologica. Negli ultimi anni, il mese mariano si è spesso travestito da anticipo estivo, promuovendo già i primi caldi sull'Italia. Quest'anno, almeno per il momento, le cose sembrano andare diversamente.

L'alta pressione africana, dopo la puntatina sull'Italia di questi giorni, dovrebbe eclissarsi, mentre l'anticiclone delle Azzorre rimarrà di quinta sul Vicino Atlantico, senza intervenire direttamente sulla scena mediterranea ed europea. Ne conseguirà un frangente di maggio contrassegnato da molta instabilità con clima spesso non caldo e frequenti precipitazioni.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per sabato 13 maggio:

Ecco la voragine barica sul Mediterraneo e l'alta pressione delle Azzorre sbilanciata troppo ad ovest. Con questo tipo di situazione, il tempo non potrà essere stabile sull'Italia, ma contrassegnato da molte precipitazioni in un contesto termico gradevole.

La mappa della probabilità di pioggia a scala europea mostra infatti quanto detto poco sopra. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Il tempo stabile e anticiclonico sarà di competenza della Penisola Iberica e del Vicino Atlantico. Da noi campeggerà l'instabilità con rovesci e temporali abbastanza frequenti da nord a sud, in un contesto termico non caldo.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando alla giornata di giovedi 18 maggio, notiamo la totale assenza di alta pressione africana sul Mediterraneo:

Permarrà infatti un flusso di correnti fresche ed instabili da ovest che darà luogo a condizioni variabili / instabili sull'Italia, senza eccessi termici. Ecco cosa prevede la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata:

Tranne le due Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali che avranno probabilità do pioggia bassa, sul resto d'Italia vigerà una probabilità di pioggia media o elevata...addirittura molto elevata sulle Alpi, senza eccessi di temperatura.

