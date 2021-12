Meteo 7 GIORNI: ondate di FREDDO una dopo l'altra, sorprese all'Immacolata?

L'inverno meteorologico è partito decisamente col piglio giusto grazie ad una notevole dinamiticità del vortice polare, la grande bassa pressione fredda che avvolge il polo nord, e soprattutto grazie ad un prorompente anticiclone delle Azzorre che si sta dimostrando molto vivace in pieno Atlantico lasciando scoperta l'Europa.

Ed ecco che le correnti artiche provenienti dalla Groenlandia e dall'Islanda ne approfittano e si dirigono con facilità in Europa e nel Mediterraneo, dando vita ad ondate di freddo modeste ma continue, capaci di mantenere costantemente le temperature sotto le medie del periodo.

Ed è proprio quello che sta avvenendo in Italia: dopo l'irruzione fredda dello scorso week-end stiamo per vivere la seconda ondata di freddo in pochi giorni (attesa tra stasera e domani). Poi, da domenica, irromperà una terza ondata di freddo che vi abbiamo ampiamente mostrato in questo articolo.

Non è tutto: a metà prossima settimana, ovvero tra 8 e 9 dicembre (a partire dall'Immacolata) potrebbe arrivare una quarta ondata di maltempo atlantico che potrebbe avere il merito di riportare la neve a bassissima quota sul dimenticato Nordovest (leggi qui l'approfondimento).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 3 dicembre: residui fenomeni al Nordest al mattino con fiocchi di neve in bassa collina in Emilia Romagna. Maltempo al centro e al sud con neve abbondante in Appennino, fino in collina su Marche, Umbria, Abruzzo. Fiocchi oltre 900 metri su Puglia, Campania, Basilicata. Più stabile al Nordovest. Temperature in calo.

Sabato 4 dicembre: breve pausa nella prima parte della giornata, poi nuovo aumento delle nubi e fenomeni sparsi sul lato tirrenico. Temperature stazionarie.

Domenica 5 dicembre: nuova ondata di maltempo verso l'Italia, fenomeni dapprima al Nordest e successivamente anche al centro e al sud. Nevicate sparse sulle Alpi orientali, fino a quote bassissime. Neve in alta quota in Appennino.Temperature in calo al nord, in aumento momentaneo al centro e al sud.

Lunedì 6 dicembre: aria fredda che dilaga su tutta Italia, ma fenomeni più presenti al centro e al sud con neve in collina. Stabile al nord ma clima molto freddo. Temperature in netto calo.

Martedì 7 dicembre: più stabile al nord, instabilità diffusa al centro e al sud con neve in collina e clima invernale. Temperature in lieve calo.

Le precipitazioni totali previste fino a mercoledì. Evidente la presenza di maggiori piogge al centro e al sud, tuttavia iniziano ad intravedersi precipitazioni anche al Nordovest (che cadrebbero principalmente da mercoledì prossimo): (vedi tutte le mappe):

Mercoledì 8 dicembre: pausa dal maltempo al centro e al sud e leggera ripresa delle temperature massime. Tempo in peggioramento al Nordovest per l'arrivo di una perturbazione atlantica foriera delle prime nevicate a bassa quota (da confermare).

Giovedì 9 dicembre: maltempo diffuso al nord e lato tirrenico, neve a bassa quota al Nordovest (da confermare).

