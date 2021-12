NEVE in pianura al NORD all'immacolata? Aumentano le possibilitÃ ...

La scadenza previsionale non è imminente; di conseguenza è bene usare tutta la prudenza del caso ; tuttavia, le mappe a nostra disposizione mostrano una situazione predisponente alla neve al nord nel giorno dell'Immacolata, ovvero mercoledi 8 dicembre. Non tutti gli scenari sono concordi, ma i modelli quest'oggi hanno sfornato medie assai simili tra un elaborato e l'altro.

Iniziamo con la media degli scenari del modello amerIcano valida per le ore centrali di mercoledi 8 dicembre:

Notiamo un fronte in approccio alle regioni settentrionali preceduto da un richiamo umido di correnti meridionali. La presenza di un cuscino più freddo in pianura potrebbe facilitare cadute di neve anche a bassa quota e forse anche in pianura se le temperature si presenteranno sufficientemente basse.

Se analizziamo la media degli scenari del modello europeo e canadese per il medesimo periodo (mercoledi 8 dicembre) notiamo che, con opportune piccole differenze, le mappe sono quasi sovrapponibili.

Questa è la media del modello europeo valida per mercoledi 8 dicembre:

Questa la media del modello canadese (CMC) ovviamente per il medesimo giorno:

In altre parole, le medie dei tre principali elaborati optano per un passaggio potenzialmente nevoso al nord nel giorno dell'Immacolata. Gli scenari ufficiali invece divergono comprensibilmente, stante la distanza previsionale ancora impervia.

Infine, vi mostriamo la probabilità che possa nevicare al nord, sempre nella giornata di mercoledi 8 dicembre, secondo il modello americano:

A sei giorni dalla scadenza previsionale si evince già una probabilità medio-alta che possa nevicare al nord-ovest, medio-bassa che possa nevicare al nord-est. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione alla luce delle nuove emissioni dei modelli. Continuate a seguirci.

