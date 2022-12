Meteo 7 giorni: NEVICATE a bassa quota in arrivo, poi cambia tutto!

Si sta confermando una settimana piuttosto dinamica in Italia grazie alla persistenza di un corridoio di perturbazioni ben proteso dall'Atlantico fin verso il Mediterraneo. Queste perturbazioni apportano piogge soprattutto al centro e al sud, mentre per il momento sembra più ai margini il nord.

Tuttavia proprio tra giovedì e venerdì ecco che il settentrione potrebbe rientrare in gioco grazie alla formazione di una depressione nell'alto Tirreno, decisamente ricca di fenomeni! Questa perturbazione incontrerà sulla sua strada aria molto più fredda presente in Val Padana, un vero e proprio cuscino gelido che in questi giorni sta prendendo vita grazie all'intrusione di aria molto fredda dal centro Europa.

Questa dinamica favorirà l'arrivo della neve fino a quote molto basse sul nordovest nella giornata di giovedì, quasi a sorpresa considerando che negli ultimi giorni questa previsione stava perdendo rapidamente consensi.

Dagli ultimissimi aggiornamenti, invece, si evince un netto aumento di questa possibilità: la neve potrebbe imbiancare settori come Piemonte (specie torinese, cunese, astigiano, alessandrino), Emilia occidentale, zone interne della Liguria centro-occidentale, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Dunque sui settori più occidentali della Val Padana avremmo un cuscino freddo più tenace, almeno nelle prime fasi del peggioramento. Sul resto del nord prevarranno le correnti più miti da sud che faranno inevitabilmente crescere la quota neve anche oltre i 1000 metri.

Da venerdì i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi al nordovest, mentre le piogge saranno ancora presenti al nordest, al centro e al sud.

Solo da domenica potremo parlare di un netto miglioramento del tempo grazie al ritorno dell'anticiclone, il quale sarà protagonista almeno fino al solstizio d'inverno (come già discusso in questo articolo).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 14 dicembre: altra perturbazione verso centro e sud con piogge diffuse. Neve in rapido aumento di quota per l'arrivo di aria più mite sud-occidentale. Temperature in aumento ovunque.

Giovedì 15 dicembre: nuova perturbazione, questa volta verso centro e nord Italia. Nevicate fino in pianura in Piemonte, a bassissima quota su Lombardia occidentale, Valle d'Aosta, Emilia occidentale. Quota neve più alta sul resto del nord. Temperature in aumento su gran parte d'Italia.

Venerdì 16 dicembre: maltempo diffuso al nordest, al centro e al sud. Migliora al nordovest. Quota neve elevata in montagna. Temperature in aumento.

Sabato 17 dicembre: variabilità specie al centro e al sud, lento miglioramento al nord col ritorno di nubi basse e nebbie. Temperature in lieve calo.

Domenica 18 dicembre: alta pressione africana in netto rinforzo su tutta Italia. Nebbie al nord e nubi basse sul versante tirrenico. Temperature in aumento.

Lunedì 19 dicembre: anticiclone su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Nebbioso al nord e nelle valli.

Martedì 20 dicembre: stabile su tutta Italia, nebbie su pianure e valli, nubi basse sulle coste. Soleggiato in montagna!

