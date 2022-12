Meteo 15 giorni: breve PAUSA, ma altro MALTEMPO in agguato

Dopo tante perturbazioni in rincorsa sul Mediterraneo che hanno ridotto il deficit idrico su alcune regioni, il tempo si prenderà una breve pausa tra il prossimo week-end e l'inizio della settimana prossima.

In sostanza, arriverà un po' di alta pressione connessa con un periodo più stabile e tranquillo che in pianura porterà molta nebbia. Non stiamo parlando di nessun mostro anticiclonico "ammazza inverno", ma solo di una pausa fisiologica in attesa di altro maltempo.

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 21 dicembre secondo la media degli scenari del modello americano:

Alta pressione con tempo buono e mite al centro e al sud, un po' variabile al nord, ma con basso rischio di pioggia. Sulla sinistra dell'immagine si notano altre perturbazioni che piano piano penetreranno sull'Italia, facendo nuovamente cambiare il tempo nei giorni seguenti.

Se con un balzo virtuale di spostiamo al giorno di Natale, la media degli scenari americana opta per una situazione perturbata sull'Italia:

Depressione al centro del Mediterraneo con perturbazione annessa. Se questa situazione divenisse reale avremo un Natale perturbato specie al nord e al centro, con piogge sparse e nevicate in montagna. Più mite e stabile risulterebbe invece il tempo al sud ed in Sicilia, ma in attesa di peggiorare anche qui.

Farà freddo a Natale? Secondo la media degli scenari americana, relativamente! Ecco le temperature a 1500 metri previste per la giornata festiva del 25:

Secondo questa mappa farebbe un po' freddo al nord e sull'alto Adriatico, mentre altrove si avrebbero temperature più miti.

