Dopo il maltempo ritorna l'alta pressione, ecco quanto saliranno le TEMPERATURE

Ve ne avevamo parlato in questo articolo ieri, ma ora le incertezze scendono sempre più riguardo al tempo della prossima settimana.

L'anticiclone tornerà ben presto a sovrastare l'Italia, andando ad interrompere bruscamente un periodo molto dinamico e perturbato, che ha donato tanta pioggia su molte nostre regioni, specie al centro e al sud.

Il maltempo sarà ancora protagonista per quasi tutta l'attuale settimana grazie al transito di altre perturbazioni atlantiche, ma già da domenica inizieranno a palesarsi gli effetti del rinforzo dell'anticiclone africano su tutto il Mediterraneo! Il tempo migliorerà gradualmente su tutto lo Stivale, mentre da lunedì il Sole tornerà ad essere protagonista su buona parte dello Stivale.

Ma attenzione: col ritorno dell'anticiclone è presumibile il ritorno di fitte nebbie su buona parte della Val Padana e a sprazzi anche lungo le regioni tirreniche (assieme alle tipiche nubi basse). Questo significa che il tempo si manterrà spesso grigio e uggioso, come nelle tipiche giornate autunnali, sebbene a ridosso del solstizio d'Inverno.

Questo anticiclone, infatti, potrebbe coinvolgere l'Italia tra 18 e 21 dicembre. Non possiamo ancora esporci sul prosieguo e sui giorni di Natale in quanto le incertezze sono ancora tantissime!

Ma quanto saliranno le temperature durante la fase anticiclonica? Ebbene non ci imbatteremo in forti aumenti termici in quanto l'anticiclone, durante il periodo invernale, tende a schiacciare l'aria fredda verso il suolo andando ad annullare quasi del tutto i già deboli raggi solari invernali. Inoltre laddove persisteranno nebbie e nubi basse il clima si manterrà molto freddo sia di notte che di giorno.

In questo scenario, dunque, ci aspettiamo temperature massime comprese generalmente tra i 13 e 17°C al sud e sulle coste, mentre nelle valli e in Val Padana potrebbero mantenersi anche sotto i 5-7°C in pieno giorno. Di notte, inoltre, farà molto freddo ovunque, da nord a sud.