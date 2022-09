Meteo 7 giorni: le correnti fredde da nord spazzano via l'estate dall'Italia

Siamo alle porte di vero e proprio cambio stagionale sotto tutti i punti di vista: tra poco più di una settimana avrà inizio l'autunno astronomico nell'emisfero boreale e qualche giorno prima vedremo il caldo fuggir via dal Mediterraneo a gambe levate, proprio grazie ad una vasta irruzione di aria artica.

L'estate ci saluterà, a conti fatti, proprio durante il week-end: le ultime note calde, con temperature oltre 30°C, si consumeranno sulle regioni del sud nel corso di sabato, dopodiché l'aria fresca invaderà tutta la penisola apportando un calo termico di oltre 8-10°C. Addirittura per alcune regioni, come il lato adriatico e il nord, le temperature potrebbero scenderà anche di oltre 15°C in un giorno!

Al nord il calo termico sarà clamoroso nella giornata di sabato, come già descritto in questo articolo. Con l'abbassamento delle temperature tornerà anche la neve a quote interessanti in montagna (leggi qui). Oltre al clima più fresco dovremo fare i conti anche col maltempo, che sarà davvro incisivo sul nordest e al centro Italia.

La prossima settimana si prospetta molto fresca, con temperature fino a 4-5°C sotto le medie del periodo, ed anche instabile. Le regioni del centro e del sud saranno quelle più esposte alle nubi e agli acquazzoni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 14 settembre: caldo diffuso da nord a sud, a tratti intenso sul Meridione. Possibile peggioramento al nord nella seconda parte di giornata per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest.

Giovedì 15 settembre: caldo ben presente al centro e al sud, maltempo al nord, in estensione nella seconda parte di giornata anche al medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie o in lieve calo solo al nord.

Venerdì 16 settembre: resiste il caldo africano al sud, condizioni di instabilità al centro e al nord, specie su monti e colline.

Sabato 17 settembre: caldo insistente al sud con temperature oltre le medie almeno fino al pomeriggio. Temporali diffusi al nord e forte calo delle temperature per l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Entro sera più fresco anche al sud!

Domenica 18 settembre: crollo delle temperature su tutta Italia, l'irruzione artica porta venti forti e instabilità al sud. Più sereno al centro e al nord.

Lunedì 19 settembre: nuovo peggioramento al nord e centro Italia, momentaneo miglioramento al sud. Temperature in ulteriore calo e clima fresco ovunque.

Martedì 20 settembre: rovesci sparsi sul medio-basso Adriatico e al sud, venti di maestrale in rinforzo. Sereno al nord. Temperature stazionarie, fortemente sotto le medie del periodo.

Mercoledì 21 settembre: clima gradevole ma secco su gran parte d'Italia. Ventoso sul lato adriatico, qualche acquazzone o temporale al sud.

