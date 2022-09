Ondata di FREDDO nel week-end, arriva la prima neve a quote interessanti!

Non ci sono più dubbi: a partire dal fine settimana l'estate saluterà l'Italia e lascerà spazio a correnti fredde nord europee (di origine artica) pronte a far precipitare ovunque le temperature e addirittura a portarle sotto le medie del periodo in modo piuttosto marcato.

Lo shock termico sarà davvero clamoroso, superiore ai 15°C in poco più di 24 ore su tante località da nord a sud. Le temperature più basse arriveranno al nordest, grazie all'aria molto fredda richiamata fin sui bassi strati da una depressione ricca di maltempo. Sabato si rivelerà una giornata più vicina a novembre che a settembre: le temperature crolleranno in pianura Padana fino a raggiungere i 10°C tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia, mentre fuori dalla finestra scenderà la pioggia (ve ne abbiamo ben parlato ieri in questo articolo).

Anche in montagna tornerà a far freddo e per tal motivo tornerà a scendere la neve fino a quote modeste, in chiaro stile autunnale. Le Alpi godranno di nevicate soprattutto sui settori di confine tra alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige. Nevicate abbondanti attese sulle Alpi orientali oltre i 2000 metri di quota. Gli accumuli nevosi potrebbero rivelarsi molto abbondanti ad alta quota, anche superiori al metro tra Friuli e Veneto (oltre i 2500-3000 metri di altitudine). Non escludiamo brevi comparse fin sotto i 1700 metri durante i fenomeni più intensi.

Neve anche per l'Appennino settentrionale, naturalmente in alta quota, oltre i 1900/2000 metri dell'Emilia.

Dopo il passaggio di questa forte perturbazione ci sarà un fisiologico aumento delle temperature, mantenendosi comunque sotto le medie ovunque.

La prossima settimana avremo altre occasioni di instabilità e nevicate oltre i 1900-2000 metri sull'Appennino centro-settentrionale e le Alpi orientali.