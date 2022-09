Meteo 15 giorni: diamo il BENVENUTO all'AUTUNNO sull'Italia

La frustata fredda che prenderà piede sull'Italia durante il prossimo fine settimana dovrebbe spegnere i bollenti spiriti di un'estate che ha preso avvio nel mese di maggio, concedendo solo brevi ed isolate pause nell'arco degli ultimi 4 mesi.

Le correnti fredde settentrionali scacceranno il caldo in eccesso dal Mediterraneo e durante la prossima settimana saremo costretti a togliere dalla naftalina gli abiti più pesanti per indossarli almeno nelle ore serali o mattutine

La prima mappa è la media termica degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 23 settembre:

Oltre alla presenza del freddo sull'estremo lembo nord orientale del Continente, notiamo la scomparsa del caldo intenso anche dal nord Africa, segno tangibile che l'estate segnerà il passo in favore dello scalpitante autunno. Sull'Italia vigerà un regime termico tra fresco e mite, senza più nessuna punta di caldo.

Sul fronte precipitativo, in un primo tempo le piogge potrebbero concentrarsi sulle Isole e al meridione. La mappa della probabilità di pioggia imbastita anch'essa questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 23 settembre mostra quanto detto poco sopra:

Probabilità di pioggia media o elevata potrebbe interessare le Isole e le estreme regioni meridionali, mentre sul resto d'Italia la medesima probabilità sarà bassa o nulla.

Volgendo lo sguardo oltre, cosa potrebbe succedere? Sul finire del mese potrebbe stabilirsi una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo con piogge a più riprese su gran parte delle regioni. Ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per lunedi 26 settembre:

Notate come la probabilità di pioggia venga giudicata al momento MEDIA su gran parte d'Italia, con punte ELEVATE in corrispondenza delle Isole. Le alte pressioni dovrebbero defilarsi più ad est ed in sede iberica senza più intervenire sull'Italia.

