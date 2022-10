Meteo 7 giorni: l'OTTOBRATA fa la voce grossa, ma all'orizzonte spuntano dei cambiamenti

La settimana dell'ottobrata è cominciata: da nord a sud vivremo un periodo molto stabile e particolarmente mite nelle ore centrali delle giornate, grazie all'invadenza dell'anticiclone pronto a piantare le proprie radici sul Mediterraneo meridionale.

Questa vasta cupola anticiclonica provocherà un costante aumento delle temperature su tutta la penisola. I picchi più elevati sono attesi sulle regioni tirreniche e al nord, come già mostrato in questo articolo.

Naturalmente bisognerà tener conto anche delle forti escursioni termiche tra giorno e notte, visto che ci troviamo ormai ad ottobre e il fenomeno dell'irraggiamento notturno si amplifica sempre più. Coi cieli sereni e l'assenza di vento ecco che le temperature scendono rapidamente in assenza del Sole, risultando anche di oltre 10°C più basse rispetto alle massime.

Tutto questo proseguirà, senza grandi variazioni, almeno fino a domenica. In fondo al tunnel emergono delle piccole novità riguardo un lento cedimento dell'anticiclone. Infatti dal prossimo lunedì le nubi potrebbero tornare ad aumentare su tutto il nord ed il lato tirrenico per effetto di correnti più instabili atlantiche, le quali riporterebbero anche piogge sparse.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 4 ottobre: anticiclone sul Mediterraneo occidentale e perturbazioni atlantiche del tutto bloccate. Residue correnti di tramontana sul lato ionico, in attenuazione. Temperature in aumento lieve nelle massime.

Mercoledì 5 ottobre: tempo generalmente stabile su tutta Italia, temperature in aumento e clima mite di giorno.

Giovedì 6 ottobre: stabile su quasi tutta Italia, possibile peggioramento in Sardegna per l'arrivo di una piccola e insidiosa depressione da ovest. Temperature stazionarie o in aumento lieve.

Venerdì 7 ottobre: stabile quasi ovunque, eccetto qualche rovescio su Sardegna e Sicilia. Temperature stazionarie.

Sabato 8 ottobre: generalmente stabile su tutta Italia con clima mite di giorno e più freddo di notte.

Domenica 9 ottobre: stabile da nord a sud, un po' di nubi sparse al nord, rari fenomeni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Lunedì 10 ottobre: possibile graduale cedimento dell'anticiclone a partire dal nord e dal medio-alto Tirreno. Piogge sparse e qualche acquazzone in arrivo dall'Atlantico (da confermare).

