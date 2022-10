Meteo 15 giorni: tornerà il MALTEMPO nella seconda decade di ottobre?

Sembra ormai scontato che la prima decade di ottobre trascorrerà sotto il segno dell'alta pressione e con temperature non consone al periodo in questione. Se esaminiamo però la media degli scenari del modello americano a medio e lungo termine si nota che il dominio dell'alta pressione non dovrebbe proseguire ad oltranza, anzi, nella seconda decade del mese potrebbe tornare la pioggia sull'Italia.

La prima mappa mostra il quadro sinottico estrapolato dalla media degli scenari americana per giovedi 13 ottobre:

Già nell'arco della settimana prossima sembra che il flusso atlantico possa riconquistare parte del nostro Paese, con l'alta pressione in ritiro verso sud-ovest. Tutto ciò darebbe adito ad un tempo mite, ma piovoso sull'Italia, come si conviene alla stagione autunnale propriamente detta.

La mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano sempre per giovedi 13 ottobre, mostra quanto detto poco sopra:

Su buona parte d'Italia notiamo una probabilità di pioggia piuttosto elevata specie al nord e al centro. La medesima probabilità resterà invece più bassa laddove vedete il colore blu, mentre il verde indica una probabilità di pioggia media.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 15 ottobre, notiamo la dipartita completa dell'alta pressione, in virtù di una circolazione depressionaria che si stabilità sul nostro Paese:

Notate l'alta pressione defilata in Atlantico; le correnti perturbate atlantiche scivoleranno sul suo bordo orientale determinando maltempo sull'Italia, in modo particolare al centro e al nord.

La mappa della probabilità di pioggia valida per sabato 15 ottobre mostra quanto appena detto:

Probabilità di pioggia elevata sulla Liguria e al nord-est, media dove vedete il colore verde e bassa dove è presente il colore blu. Le temperature si manterranno su standard abbastanza miti in quanto non sono previste irruzioni di aria fredda.

