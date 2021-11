Meteo 7 giorni: l'Autunno ci saluta con tanto MALTEMPO e prime NEVICATE a quote piÃ¹ basse

Nubi e piogge hanno nuovamente riconquistato diverse nostre regioni dopo appena 48 ore di stabilità regalate da un fievole anticiclone azzorriano, subito spazzato via dalle correnti atlantiche. L'instabilità tenderà a crescere giorno dopo giorno su tutta Italia, fino a culminare con la prima seria ondata di freddo della stagione nel corso del week-end (leggi qui l'approfondimento).

Saranno almeno due le perturbazioni intense attese in settimana: la prima arriverà tra giovedì e venerdì e sarà responsabile delle prime nevicate a bassa quota sul Nordovest (leggi qui i dettagli) e del forte maltempo al centro e al sud; la seconda è attesa nel week-end e sarà traghettata da aria decisamente più fredda di origine artica, in linea con quanto previsto la scorsa settimana (vedi approfondimento).

Da questa mappa, davvero notevole, potete osservare l'alta probabilità di pioggia (in arancione) nel corso dell'intera giornata di giovedì.

Le fredde correnti artiche, dunque, causeranno un progressivo calo delle temperature non solo al nord ma anche al centro e al sud, tanto da portare le colonnine di mercurio sotto le medie di almeno 2-4°C (vedi mappa sotto). Il calo maggiore arriverà al nord, ma potremo parlare di "primo freddo invernale" anche sul resto della penisola soprattutto negli ultimi due giorni di novembre.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 23 novembre: nubi su gran parte d'Italia e fenomeni sparsi al centro e al sud. Possibili fenomeni anche sul versante ionico. Rischio fenomeni intensi su Lazio meridionale e Campania settentrionale. Residue piogge al Nordovest, in esaurimento. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Mercoledì 24 novembre: momentanea pausa dalle precipitazioni, ma ancora tante nubi al Nordovest, al centro e sul lato adriatico. Momentanee schiarite al Nordest, coste tirreniche ed estremo sud. Dalla sera tornano le piogge su Sardegna, Lazio, Toscana, Liguria. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Giovedì 25 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia. Nevicate sulle Alpi fino a 1000-1200 metri, localmente fino a 500 metri sul basso Piemonte ed entroterra ligure. Temperature in calo al nord, breve sciroccata al sud.

Venerdì 26 novembre: maltempo al Nordest e sul lato tirrenico dove sussiterà il rischio di nubifragi. Forti nevicate sulle Alpi, specie sul confine con accumuli abbondanti. Più asciutto sulla pianura Padana centro-occidentale. Temperature in calo ovunque.

Sabato 27 novembre: irruzione artica nel Mediterraneo occidentale. Tanto maltempo su gran parte d'Italia, con fenomeni più intensi sul lato tirrenico e al Nordest. Intense nevicate sulle Alpi centro-orientali fin sotto i 1000 metri. Neve anche in Appennino in alta quota. Temperature in ulteriore calo.

Le precipitazioni totali previste fino a domenica mostrano maggiori accumuli sul lato tirrenico (vedi tutte le mappe):

Domenica 28 novembre: persiste il maltempo su gran parte d'Italia. Nordovest probabilmente ai margini del peggioramento. Intense nevicate sulle Alpi centro-orientali a quote medio-alte e locali sorprese in basso. Temperature in calo.

Lunedì 29 novembre: possibile miglioramento al nord, ancora maltempo al centro e al sud con neve in Appennino. Temperature in ulteriore calo.

