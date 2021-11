Ondata di FREDDO nel week-end, conferme su maltempo, NEVE e calo delle temperature

Come già ipotizzato la scorsa settimana (leggi questo articolo) gli ultimi giorni di novembre potranno rivelarsi particolarmente freddi e dinamici sull'Italia grazie ad un poderoso affondo di aria fredda di origine artica sull'Europa centro-occidentale.

Tutti i modelli matematici sono ormai concordi nell'arrivo di tale irruzione fredda tra sabato 27 e martedì 30: dapprima la perturbazione attraverserà il nord, poi concentrerà l'attenzione al centro e a sud. Potremmo considerarla come la perturbazione principale della settimana, che seguirà i vari fronti instabili atlantici che da oggi a venerdì attraverseranno il Mediterraneo e che riusciranno a portare i primi fiocchi di neve a bassa quota (leggi qui l'approfondimento).

Come si evince dalla media degli scenari di GFS e di ECMWF la previsione sinottica per il week-end è quasi del tutto delineata: essa vede il rinforzo dell'anticiclone in Atlantico ed il conseguente affondo di aria fredda di provenienza artica verso l'Europa centrale e il Mediterraneo. L'aria più fredda resterà confinata su Germania, Svizzera, Austria e l'est Europa, bloccata dalle varie catene montuose tra cui l'arco alpino. Tuttavia una piccola parte dell'aria fredda riuscirà ad aggirare i vari ostacoli montuosi penetrando nel Mediterraneo e favorendo un deciso calo termico da nord a sud.

Il calo termico più incisivo sarà al nord a partire da sabato, dopodiché toccherà anche al centro e al sud veder scendere in modo netto la colonnina di mercurio, anche di 2-3°C sotto le medie del periodo.

Grazie al calo delle temperature da nord a sud tornerà la neve a quote interessanti non solo sulle Alpi ma anche in Appennino. I fiocchi di neve potranno far la loro comparsa sotto i 1000 metri sulle Alpi nord-orientali e addirittura a quote basse e nei fondovalle sui settori di confine. La neve potrebbe imbiancare anche l'Appennino centro-settentrionale, a quote tuttavia ancora da definire.

Il maltempo sarà ancora protagonista per tutto il week-end e anche a inizio prossima settimana. Insomma novembre si concluderà col maltempo in pieno stile tardo-autunnale con qualche connotato invernale. Notevoli le precipitazioni totali attese fino al termine di questa settimana (mappa sopra): gli accumuli maggiori riguarderanno il lato tirrenico con picchi superiori ai 100/120 mm.