Meteo 7 giorni: l'anticiclone lascerà spazio ad ACQUAZZONI e TEMPORALI con l'avvio di maggio!

Le previsioni per i prossimi giorni sembrano piuttosto delineate, quantomeno a macroscala: l'anticiclone sarà protagonista su tutto il Mediterraneo fino a venerdì, dopodiché inizierà ad affluire aria più fresca e instabile in alta quota che andrà inevitabilmente a condizionare il tempo in Italia proprio nei primi giorni di maggio.

Tutti i modelli matematici sono concordi sul ritorno dell'instabilità a partire da sabato 30 e poi soprattutto nei primi giorni del prossimo mese. Ovviamente la grande difficoltà previsionale risiede nel capire dove le piogge e i temporali si manifesteranno. Trattandosi di instabilità disorganizzata dovuta principalmente ai contrasti termici tra aria fresca in alta quota e calura pomeridiana al suolo, la previsione diventa pressoché impossibile a diversi giorni di distanza.

In casi come questi è più probabile che i temporali possano coinvolgere l'arco alpino e la pianura Padana, con fenomeni localmente molto intensi e ricchi di grandine. L'instabilità potrà farsi vedere anche nelle aree interne del centro e del sud, specie nel periodo tra 2 e 4 maggio.

La festa dei Lavoratori (1 Maggio) potrebbe essere perturbata solo al nord e a sprazzi su centro Italia e isole maggiori, mentre su gran parte del sud prevarranno le ultime ore di stabilità.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 28 aprile: anticiclone e tempo stabile ovunque, temperature in ulteriore aumento.

Venerdì 29 aprile: stabile su tutta Italia grazie ad un forte campo di alta pressione.

Sabato 30 aprile: il mese si conclude con la stabilità su quasi tutta Italia, eccetto isolati fenomeni pomeridiani sui monti. Tra pomeriggio e sera possibili temporali sulle Alpi e al nordovest.

Domenica 1 maggio: festa dei lavoratori con un probabile nuovo peggioramento del tempo al nord e sulle isole maggiori. Temporali e acquazzoni su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia. Piogge in Sardegna. Entro sera temporali in spostamento Romagna, Toscana, Marche, Umbria. Temperature stazionarie.

Lunedì 2 maggio: nubi e piogge sparse al centro e al sud (da confermare), ma instabilità temporalesca ben presente anche al nord specie nella seconda parte della giornata.

Martedì 3 maggio: anticiclone assente e presenza di una massa d'aria instabile su tutta Italia. Rischio acquazzoni e temporali sparsi da nord a sud. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 4 maggio: giornata prettamente instabile specie nelle ore pomeridiane e serali. Acquazzoni e temporali sparsi a macchia di leopardo sia al nord che al centro e al sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località