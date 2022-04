Meteo 15 giorni: prima decade di MAGGIO con molti TEMPORALI in Italia

Più ci si allontana dall'inverno, più il tempo tende a movimentarsi in Italia, concedendo alla stabilità solo fugaci comparse. Può sembrare un paradosso, ma sono già diversi anni che la primavera inoltrata si presenta più instabile del dovuto, a scapito di una prima parte di stagione più soleggiata. Di conseguenza, non meravigliamoci troppo se il temporale verrà spesso a bussare alla nostra porta nelle prossime settimane, accompagnando rovesci anche consistenti e cali termici.

Cosa succederà dal punto di vista sinottico in Italia tra qualche giorno? Iniziamo con il mostrarvi una mappa estrapolata dal modello americano, valida per venerdi 6 maggio:

Notate la poderosa rimonta dell'alta pressione in Atlantico, che spingerà un cuneo fino quasi all'Islanda. Sul suo bordo orientale verrà prelevata aria fredda di diretta estrazione polare che, gettandosi nel Mediterraneo, darà origine a depressioni e maltempo stante il contrasto con le acque più calde del Mare Nostrum.

In altre parole, questa sarà la probabilità di pioggia attesa in Italia per la medesima giornata, ovvero venerdi 6 maggio:

Come vedete, avremo molte aree della Penisola, specie i rilievi e le aree interne, alle prese con una probabilità di pioggia ELEVATA. La medesima probabilità viene al momento giudicata più bassa solo sulle estreme regioni meridionali e la Sicilia, che risentiranno forse del fiato caldo proveniente dal nord Africa.

Volgendo lo sguardo ancora oltre ed arrivando a martedi 10 maggio, notiamo come la situazione non cambierà molto:

Da notare la posizione alquanto anomala dell'alta pressione e la grossa lacuna barica che interesserà quasi tutta l'Europa centrale e parte dell'Italia, specie il nord e il centro. Con questa situazione, l'opzione "bello stabile" sarà praticamente impossibile in favore di una variabilità perturbata da rovesci e temporali, in un contesto non caldo, quantomeno al nord e al centro.

