Meteo 7 giorni: il maltempo torna a fare sul serio

Alle 03.03 di notte, del 23 settembre, ci sarà l'atteso equinozio d'Autunno che porrà definitivamente fine all'estate anche dal punto di vista astronomico. Come già accennato in questo articolo sarà un esordio d'Autunno decisamente in linea con i suoi standard, grazie all'intrusione di una serie di perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo.

La prima arriverà tra sabato e domenica: si prospettano piogge diffuse al nord e al centro, seppur con isolati potenti temporali che potranno nuovamente causar allagamenti e danni. Le aree più a rischio saranno quelle del centro Italia fra Toscana, Lazio, Campania settentrionale, Umbria e zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. La giornata più instabile e più ricca di fenomeni intensi sarà quella di domenica, momento in cui transiterà un grande carico d'umidità a tutte le quote, pronto a dar energia ai temporali. Nel prossimo articolo approfondiremo ulteriormente questo rischio.

Il maltempo proseguirà con buona probabilità anche nel corso della prossima settimana grazie a nuove avvezioni fresche e instabili nord Atlantiche, le quali approfitteranno della totale assenza di un campo di alta pressione. In tal caso il maltempo potrebbe mostrarsi da nord a sud a più riprese, in un contesto via via sempre più fresco.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 23 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Sabato 24 settembre: stabile al mattino su quasi tutta Italia e clima gradevole.

Tra pomeriggio e sera nubi in aumento al nord e Sardegna, con possibilità di piogge e isolati forti temporali. Temperature stazionarie.

Domenica 25 settembre: temporali intensi su Toscana, Lazio, Sardegna, Campania settentrionale, in estensione ai settori adriatici centrali tra Marche e Molise. Rischio nubifragi elevato. Maltempo disorganizzato al nord, più asciutto al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 26 settembre: maltempo residuo al nordest, piogge e temporali sparsi al centro, in estensione al sud. Temperature in aumento al sud, in calo altrove.

Martedì 27 settembre: maltempo presente su tante regioni da nord a sud, specie su Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Molise. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 settembre: instabilità sparsa da nord a sud, temperature stazionarie.

Giovedì 29 settembre: possibile nuovo intenso peggioramento sulle regioni tirreniche per un'altra perturbazione nord Atlantica (da confermare).

