Meteo 15 giorni: L'AUTUNNO nel Mediterraneo

L'autunno, fatto di pioggia, vento e temperature fresche, busserà alla porta italica e mediterranea in maniera sempre più convinta nei prossimi giorni. La speranza è che le precipitazioni siano più democratiche possibili, in modo da lenire almeno in parte il grave disavanzo idrico che è tutt'ora presente sulla nostra Penisola.

Piogge talora intense dovrebbero essere presenti attorno alla fine del mese. Lo dimostra la mappa sinottica prevista dalla media degli scenari americana per venerdi 30 settembre:

Per prima cosa notiamo l'alta pressione finalmente lontana dai nostri lidi ed arroccata in pieno Atlantico. Da noi agiranno masse d'aria fresca ed instabile provenienti dal nord Atlantico che formeranno depressioni anche sulla nostra Penisola. Tutto ciò determinerà un tempo nel complesso perturbato e piovoso sulla maggior parte delle nostre regioni.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia attesa in Italia nell'arco della giornata di venerdi 30 settembre:

Una probabilità di pioggia elevata sarà presente sul medio-alto Tirreno, sul nord-est e sulla Sardegna settentrionale. Altrove probabilità media o medio-alta tranne all'estremo sud e sulla Sicilia dove la medesima probabilità si presenterà bassa.

Cosa potrebbe succedere nei primi giorni di ottobre? La terza mappa mostra il quadro sinottico estrapolato oggi dalla media degli scenari del modello americano valida per lunedi 3 ottobre:

Alta pressione sempre ben distante dall'Italia, che sarà interessata ancora da un flusso di correnti instabili da ovest con al loro interno diversi sistemi frontali. In altre parole, ancora tempo instabile con possibili piogge sul Bel Paese.

