L'Autunno risponde presente: perturbazioni atlantiche a catena nel Mediterraneo per giorni!

A poche ore dall'inizio dell'Autunno astronomico possiamo ormai confermare con una discreta certezza che la nuova stagione risponderà "presente" sul lato meteorologico. Una vastissima saccatura fredda polare si dirigerà, dal week-end, sull'Europa centro-settentrionale andando fortemente a condizionare il tempo di buona parte del Vecchio Continente.

Le correnti nord atlantiche e quelle artiche invieranno numerosi impulsi perturbati all'interno del Mediterraneo: primo tra tutti quello atteso nel week-end e che porterà piogge diffuse e tanti intensi temporali specie al centro Italia. Liguria orientale, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania settentrionale saranno le regioni più colpite da questi intensi fenomeni convettivi.

A seguire, nel corso della prossima settimana, altre perturbazioni potranno invadere con gran facilità lo Stivale. L'anticiclone sarà ben distante dal Mediterraneo, addirittura situato nel pieno dell'Atlantico, lasciando così la strada spianata alle correnti fresche e instabili nord Atlantiche. Insomma fino al termine del mese è molto probabile che dovremo fare i conti con fronti instabili ricchi di piogge preziose e purtroppo anche fenomeni localmente intensi e dannosi, da nord a sud.

Il tutto si svolgerà in un contesto termico fresco, specie sul settentrione, eccezion fatta per qualche giornata di scirocco da mettere in conto al sud.