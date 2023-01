Meteo 7 giorni: il freddo non mollerà la presa, altra IRRUZIONE ad inizio febbraio!

Le ultime piogge legate alle varie depressioni in transito da giorni nel Mediterraneo (alimentate dall'aria fredda polare della scorsa settimana) si esauriranno nelle prossime 12 ore, dopodiché sarà la volta di altre correnti fredde balcaniche durante il week-end che apporteranno qualche altro acquazzone improvviso e qualche fiocco di neve in Appennino.

L'attenzione cade inevitabilmente sulla fine di gennaio e sui primi giorni di febbraio, quando aumentano le possibilità di altre ondate di maltempo, una su tutte quella ipotetica tra 2 e 5 febbraio di cui vi abbiamo accuratamente informato in questo articolo.

Al momento, infatti, si tratta solo di una ipotesi a lunga distanza, la cui realizzazione resta molto incerta per via dell'intensità della corrente a getto nel nord Atlantico, tutt'altro che chiara! In base all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso nord, proprio sulla spinta della corrente a getto, verrà determinata la traiettoria dell'ondata di freddo artico-continentale proveniente dalla Scandinavia.

Prima di questa ondata di freddo ce ne sarà un'altra nettamente più veloce e più blanda, che apporterà piogge sparse nel corso di martedì 31 gennaio. L'ultimo dei giorni della Merla riserverà tanto vento, un calo termico e precipitazioni a sprazzi nevose fino in alta collina su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 28 gennaio: aria più fredda in entrata dai Balcani verso il lato adriatico, piovaschi rari su Puglia, Molise, Sicilia, Calabria meridionale. Fiocchi di neve oltre i 600-800 metri. Temperature in calo.

Domenica 29 gennaio: graduale miglioramento ovunque, qualche residuo fenomeno isolato su Sicilia e Puglia. Nubi sterili su Abruzzo, Molise, Calabria. Temperature in lieve calo. Sereno al nord.

Lunedì 30 gennaio: breve miglioramento del tempo su tutta Italia, temperature stazionarie o in lieve aumento. Dalla sera peggioramento sul medio Adriatico per l'arrivo di un fronte dai Balcani.

Martedì 31 gennaio: nuova irruzione fredda per il medio-basso Adriatico e il sud, nevicate fino in collina. Stabile e secco al nord e alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Mercoledì 1 febbraio: rapido momentaneo miglioramento, vento di maestrale al sud e basso Adriatico. Temperature stazionarie.

Giovedì 2 febbraio: risveglio molto freddo ma alta pressione su gran parte d'Italia! Possibile peggioramento nella seconda parte di giornata al nordest e medio Adriatico (da confermare). Tempo stabile ovunque.

Queste le piogge totali previste fino a giovedì 2:

Venerdì 3 gennaio: aumentano le possibilità di un'irruzione molto fredda dai Balcani verso le regioni adriatiche, più stabile al nord (tutto da confermare). Temperature in forte calo.

