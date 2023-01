Veloce PERTURBAZIONE fredda a fine gennaio, piogge e neve solo per alcune regioni!

Ci sono conferme riguardo un altro velocissimo peggioramento che interesserà l'Italia sul finire dei giorni della Merla, esattamente martedì 31 gennaio. Una rapida irruzione artica si dirigerà sull'est Europa riuscendo comunque a lambire l'Italia.

Il tempo peggiorerà rapidamente, dopo la breve pausa stabile di lunedì, su buona parte del medio-basso Adriatico e al sud. Il tutto sarà molto veloce, tanto che già da martedì sera il forte vento di maestrale spazzerà via nubi e piogge.

Come si evince dalla mappa delle precipitazioni previste martedì 31 gennaio, l'instabilità prevarrà su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, seppur con accumuli poco significativi. Considerando che la perturbazione sarà colma di aria più fredda di origine artica (specie in alta quota) dovremo aspettarci l'arrivo di nevicate deboli (al più moderate) fino a quote di alta collina. La corsia preferenziale della neve sarà senza dubbio quella adriatica tra Abruzzo e Puglia settentrionale, dove i fiocchi bianchi potrebbero spingersi fin sui 500 metri di altitudine.

Quota neve più alta su Basilicata (oltre 600-700 metri), Calabria e Sicilia (oltre i 1000-1200 metri). Sul resto d'Italia poco o nulla da segnalare: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, mentre un po' di vento potrà interessare il crinale alpino.

A proposito del vento: sarà protagonista al sud e sul medio-basso Adriatico già da martedì mattina con raffiche di tramontana piuttosto sostenute, anche oltre i 50 km/h:

A seguire avremo una brevissima pausa, in attesa di un'altra, sempre più probabile, ondata di freddo artico-continentale di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.