Meteo 7 giorni: gli ultimi aggiornamenti sulle feste di Natale, FREDDO o MITEZZA?

Natale ormai è alle porte ma l'inverno, paradossalmente, si concederà una pausa: lo scenario meteorologico che vivrà l'Italia nelle festività natalizie è ormai delineato e farà senza dubbio a meno del clima invernale che in tanti avrebbero desiderato. Questo varrà soprattutto per centro e sud Italia, dove le temperature sono destinate a salire nettamente nei prossimi giorni.

Le condizioni meteorologiche che ci accompagneranno dal 24 al 27 dicembre saranno diverse ma tutte poco invernali: sul meridione vivremo giorni quasi primaverili grazie alle miti correnti di libeccio, al nord invece vivremo giornate autunnali con freddo, pioggia e neve solo in montagna. Solo sul finire dell'anno potremmo nuovamente scorgere condizioni meteorologiche invernali, come accennato in questo articolo.

Come mai questo improvviso cambiamento? L'alta pressione delle Azzorre che per giorni ha fatto la voce grossa in Atlantico, favorendo la discesa continua di aria fredda artica verso l'Europa e il Mediterraneo, si indebolirà rapidamente nel corso della settimana.

La sua erosione avverà ad opera delle correnti atlantiche, da ovest, e delle correnti fredde da est. A questo punto le correnti atlantiche potranno nuovamente invadere il Mediterraneo trascinando aria nettamente più mite proveniente dall'Atlantico centrale, mentre l'aria fredda o gelida resterà confinata sull'Europa centro-settentrionale.

L'aria più mite e umida invaderà tutta Italia a partire dalla Vigilia di Natale, favorendo il ritorno delle piogge su diverse regioni del centro e del nord. Al sud, invece, le correnti di libeccio faranno impennare le temperature su valori quasi primaverili.

Di seguito notiamo la possibilità di pioggia nel giorno di Natale (in arancione rischio alto, in giallo rischio modesto):

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 22 dicembre: tante nubi da nord a sud ma fenomeni molto rari, concentrati principalmente su Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Temperature stazionarie.

Giovedì 23 dicembre: graduale cedimento dell'alta pressione per l'arrivo di instabilità da ovest. Nubi in aumento ovunque e piogge sparse sul lato tirrenico. Temperature in aumento.

Venerdì 24 dicembre: correnti atlantiche in intensificazione, possibili piogge sparse al centro e sul lato tirrenico. Dal pomeriggio prime piogge anche sul nordest. Temperature in aumento netto.

Sabato 25 dicembre: Natale col maltempo sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e al nordest. Nevicate abbondanti sulle Alpi orientali in alta quota. Più ai margini il nordovest con qualche fioccata in collina. Più stabile e clima gradevole al sud. Temperature in aumento. Ecco le temperature massime previste il giorno di Natale:

Domenica 26 dicembre: maltempo presente al nord (specie nordest) e centro Italia. Nubi al sud ma fenomeni molto sparsi. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 27 dicembre: nubi e instabilità sul lato tirrenico, migliora al nordest. Temperature stazionarie e clima tutt'altro che invernale.

Di seguito le poche precipitazioni previste fino al 27 dicembre. Fenomeni più concentrati sul lato tirrenico e al nordest:

Martedì 28 dicembre: possibile nuovo peggioramento da ovest con piogge diffuse e neve solo in alta quota (da confermare). Temperature in graduale calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località