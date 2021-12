Meteo 15 giorni: CAPODANNO con il FREDDO? Ecco tutte le ipotesi

L'Atlantico mite e piovoso del periodo natalizio sarà seguito da un Capodanno all'insegna del freddo? Non possiamo nascondere quest'oggi che la situazione a medio e lungo termine sia fortemente ingarbugliata.

Lo "spread", ovvero la differenza tra gli scenari più freddi e più caldi previsti dal modello americano per il periodo preso in considerazione, risulta molto elevato; ciò aumenta in maniera esponenziale la difficoltà previsionale inerente al suddetto frangente temporale.

La fase perturbata e poco fredda dovrebbe concludersi nella giornata di mercoledi 29 dicembre, come mostra la media degli scenari del modello americano:

Il nastro delle correnti umide oceaniche verrà tagliato da una rimonta dell'alta pressione in seno alla Penisola Iberica. Una grossa depressione resterà quindi isolata in Atlantico, mentre sull'Italia si avrà ancora tempo instabile, ma non freddo, in modo particolare al centro, al sud e sulle Isole dove avremo alcune precipitazioni.

Cosa potrebbe succedere nel periodo di Capodanno? A tal proposito, vi mostriamo la media di tutti gli scenari del modello americano valida per sabato 1 gennaio:

La depressione atlantica verrà isolata da una rimonta anticiclonica sull'Europa occidentale che tenderà a puntare verso nord in direzione del Regno Unito. Più ad est, la nostra Penisola resterà invece sotto il tiro di correnti fredde provenienti dall'Europa settentrionale. Al momento sembra trattarsi di aria relativamente fredda, ma che comunque potrebbe determinare un calo dei termometri e qualche nevicata a bassa quota sull'Appennino centro-meridionale.

Per sapere in linea di massima quanto freddo entrerà sull'Italia, vi mostriamo la probabilità che la temperatura a 1500 metri sia inferiore allo zero sempre nella giornata di Capodanno:

Al nord e lungo il versante adriatico notiamo una probabilità abbastanza elevata (tra 60 e 80%) di avere termiche a 1500 metri inferiori allo zero nel periodo suddetto. Sulle Isole e all'estremo sud invece la medesima probabilità dovrebbe ridursi attorno al 40-45%, quindi medio-bassa.

