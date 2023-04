Meteo 7 giorni: FREDDO invernale fino a Pasquetta, poi...

Le fredde correnti artico-continentali continuano a sferzare l'Italia, come se ci trovassimo nel pieno dell'Inverno. Le temperature della scorsa notte sono scese sotto lo zero su gran parte del nord e delle zone interne del centro, dando vita ad estese gelate che hanno messo a dura prova le campagne.

Ma a quanto pare non si tratta di una toccata e fuga del freddo! Il colpo di coda invernale durerà ancora per parecchi giorni, praticamente per tutto il periodo pasquale! Da venerdì ci sarà un lento incremento delle temperature, assolutamente naturale e fisiologico dopo il picco freddo di queste ultime ore, ma dovremo scordarci temperature tiepide e gradevoli. Infatti almeno fino al lunedì di Pasquetta le temperature resteranno sempre al di sotto delle medie del periodo su gran parte d'Italia, e non di poco!

Pasqua e Pasquetta saranno due giornate a tratti instabili, specie per il sud Italia. Oltre a nubi e piogge sparse bisognerà fare i conti anche col vento forte di maestrale, pronto ad acutizzare ulteriormente la sensazione del freddo. Cieli più sereni e tempo più stabile per il nord e gran parte del centro, soprattutto nel lunedì di Pasquetta: grazie a queste condizioni potremo assaporare temperature leggermente più gradevoli, indicativamente tra i 15 e i 17°C in Val Padana.

Successivamente pare aprirsi una piccola parentesi stabile tra 11 e 12 Aprile, prima di una nuova incursione instabile nord-atlantica ipotizzata tra 13 e 14 Aprile, di cui vi abbiamo ben parlato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 7 Aprile: incursione instabile dalla Francia, piogge e temporali sparsi al Nordovest e medio-alto Tirreno. Temperature in leggero aumento ma sempre sotto le medie del periodo.Rischio brinate e gelate nei settori interni del centro e del sud.

Sabato 8 Aprile: depressione in transito sul centro Italia, in estensione al sud dalla sera. Migliora al nord. Temperature stazionarie.

Domenica 9 Aprile: Pasqua con rischio nubi e piogge sparse al sud e basso Adriatico, più stabile altrove. Temperature in leggero aumento ma sempre inferiori alle medie del periodo. Freddo al sud.

Lunedì 10 Aprile: residue nubi e piogge al sud al mattino, poi lento miglioramento. Venti forti di maestrale al sud e medio Adriatico, temperature invernali sul Meridione. Lieve aumento termico al nord e alto Tirreno.

Martedì 11 Aprile: probabile una pausa dal maltempo, cieli sereni su gran parte d'Italia e temperature in lenta ripresa.

Mercoledì 12 Aprile: temperature in costante lenta ripresa, tempo generalmente stabile.

Giovedì 13 Aprile: probabile nuovo peggioramento a partire dal nord per l'avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica, temperature in aumento.

