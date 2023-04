Prossima settimana, che incertezze meteo! Altra perturbazione in vista?

Tante, tantissime incertezze nell'andamento meteorologico della prossima settimana, subito dopo Pasquetta. Se ieri il possibile ritorno del maltempo era annunciato dal centro di calcolo americano GFS, ora i ruoli si sono invertiti ed è l'europeo ECMWF a mostrare questa tendenza.

Al contrario GFS, nella sua uscita mattutina, propone un invadente anticiclone dai connotati sub-tropicali a partire dal 12-13 Aprile, pronto a riportare le temperature verso l'alto e condizioni meteo molto stabili su gran parte d'Italia. E pensare che ieri, come descritto qui, lo stesso modello proponeva una depressione ricca di maltempo. Questo la dice lunga sull'affidabilità previsionale di un singolo modello matematico oltre i 4-5 giorni di distanza. Proprio per tal motivo abbiamo sempre ribadito, nei nostri articoli, come questo genere di previsioni isolate vadano prese con le pinze e che per una previsione affidabile è necessario tener conto di tanti altri fattori.

Anche le medie degli scenari, al momento, sono piuttosto discordanti per il periodo 13-14 Aprile. La media del modello GFS, che tiene conto di ben 30 ipotetici scenari, insiste per l'anticiclone disteso su tutta Italia, mentre le perturbazioni prediligono il centro Europa.

Di diverso avviso la media degli scenari di ECMWF, che propone la discesa del flusso fresco nord-atlantico, il quale regalerebbe precipitazioni e temporali a partire dal nord, in estensione a centro e sud nella seconda parte della prossima settimana.

In sintesi: ci sono ancora parecchi dubbi sull'arrivo o meno di questa perturbazione nel corso della prossima settimana. Motivo per cui è necessario attendere almeno altri due-tre giorni prima di capire se questa possibilità potrà realmente realizzarsi.