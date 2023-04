Meteo 15 giorni: si vede una PERTURBAZIONE ATLANTICA, ma sarà vera gloria?

Udite udite! Una perturbazione da ovest potrebbe interessare parte della nostra Penisola sul finire della settimana prossima. A scanso di equivoci, diciamo subito che non si tratterà di un fronte vecchio stile in grado di introdurre un cambiamento signiticativo delle condizioni meteorologiche in Italia; tuttavia un passaggio piovoso degno di interesse dovrebbe farlo proprio sulle regioni settentrionali.

Proviamo a localizzare questa perturbazione tramite la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per venerdi 14 aprile: (In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Il gobbone anticiclonico "tritatutto" sarà sempre li, con il suo clima secco ad opprimere la Penisola Iberica e parte del Mediterraneo occidentale. Fin tanto che questa figura barica non se ne andrà, sarà praticamente impossibile avere piogge durature sul nostro Paese.

Una perturbazione potrebbe però aggirare l'ostacolo e dare effetti sulle regioni settentrionali e parte del centro tra le giornate di venerdi 14 e sabato 15 aprile. A tal proposito, vediamo il dettaglio della probabilità di pioggia riferito all'Italia valido per venerdi 14 aprile:

Sarebbe un ottimo passaggio piovoso per il settentrione, dove la media viene giudicata al momento elevata o molto elevata dove vedete il colore tendente al rosso. Verrebbero interessate anche le regioni centrali e parte del meridione (probabilità media), mentre resterebbero escluse le Isole e il medio-basso Tirreno.

Passata questa perturbazione, sull'Italia potrebbero tornare a spirare le correnti settentrionali, originate dall'ennesimo puntamento dell'alta pressione dall'Europa occidentale verso nord. Ecco la mappa della probabilità di pioggia attesa per martedi 18 aprile:

Probabilità di pioggia media sulle Alpi e le aree interne del centro-sud con possibili sconfinamenti costieri. Più bassa la medesima probabilità al nord-ovest, sul Tirreno e sulle Isole dove il clima sarà più asciutto.

