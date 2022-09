Meteo 7 giorni: ecco come sarà la prima settimana di Ottobre

Il mese di settembre sta volgendo al termine e con esso anche il primo mese dell'autunno meteorologico. Con settembre tramonterà anche l'attuale perturbazione, ancora in azione su tante regioni specie al nord.

I primissimi giorni di ottobre vedranno un graduale miglioramento del tempo grazie al rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre a cominciare dal nord Italia. Ancora qualche rovescio o temporale sarà probabile al sud specie nella giornata di sabato, dopodiché il miglioramento sarà sempre più evidente.

La prossima settimana si preannuncia generalmente stabile grazie alla vasta cupola anticiclonica pronta a sovrastare anche la nostra penisola. Qualche infiltrazione fresca dai Balcani potrebbe dar luogo a qualche fenomeno blando al sud e sul basso Adriatico, ma nulla di lontanamente paragonabile ad una vera perturbazione.

Queste, infatti, resteranno ben alla larga dal Mediterraneo con molta probabilità per quasi tutta la prossima settimana, come già annunciato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 1 ottobre: precipitazioni sparse e localmente intense sul lato tirrenico e al sud. Graduale miglioramento al nord a cominciare dal nordovest. Temperature stazionarie.

Domenica 2 ottobre: residui fenomeni al sud, tempo in rapido miglioramento grazie un graduale rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 3 ottobre: alta pressione in rinforzo ovunque, cieli sereni o poco nuvolosi. Rari fenomeni sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve aumento.

Martedì 4 ottobre: anticiclone sul Mediterraneo occidentale e perturbazioni atlantiche del tutto bloccate. Aria più fresca ma secca in Italia proveniente dai Balcani. Temperature in aumento lieve nelle massime.

Mercoledì 5 ottobre: tempo generalmente stabile su gran parte d'Italia eccetto rari fenomeni al sud legati a correnti più fresche balcaniche. Temperature stazionarie.

Giovedì 6 ottobre: stabile su tutta Italia, l'anticiclone si posiziona sullo Stivale e porterà ad un aumento delle temperature.

Venerdì 7 ottobre: stabile quasi ovunque, eccetto qualche temporale in arrivo in Sardegna (da confermare). Temperature in aumento.

