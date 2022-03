Meteo 7 giorni: dopo la MITEZZA primaverile si intravede il MALTEMPO

Siamo appena entrati in una fase decisamente stabile e mite grazie ad un vasto campo di alta pressione presente sull'Europa centro-meridionale. L'arrivo, paradossale, di masse d'aria stabili e miti dalla Scandinavia ha favorito un totale rasserenamento dei cieli in Italia ed anche un netto aumento termico.

L'apice della stabilità e della mitezza sarà tra giovedì e sabato mattina quando avremo spesso cieli sereni e temperature massime oltre i 20°C in molte località della pianura Padana e delle zone interne del centro e del sud. Eloquenti le temperature massime previste per venerdì 25 marzo:

Rifacendoci al titolo, diventa sempre più probabile il ritorno del maltempo dopo questo periodo stabile e mite. Almeno due perturbazioni, come anticipato in questo articolo, potranno irrompere nel Mediterraneo con un discreto carico di nubi e piogge.

La prima è prevista sul finire della settimana, ovvero nel corso di domenica, e coinvolgerà in modo diretto il sud e parzialmente il centro. Il nord vedrà tempo più stabile e ancora gradevole.

La seconda, ben più estesa e persistente, potrebbe raggiungere l'Italia verso fine mese, tra martedì 29 e giovedì 31.

Si tratta di una saccatura atlantica molto ampia pronta a gettarsi sull'Europa occidentale, innescando correnti di scirocco sull'Italia cariche di umidità. In questo contesto la pioggia potrebbe bagnare il nord Italia proprio verso mese, dopo tanta, tantissima siccità.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 24 marzo: alta pressione in rinforzo e tempo stabile. Temperature in generale aumento.

Venerdì 25 marzo: stabile su tutta Italia con Sole dominante. Temperature in aumento, massime fino a 22°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud.

Sabato 26 marzo: stabile fino al mattino, poi nubi in aumento al sud e le isole maggiori. Deboli piogge in arrivo in Sardegna entro sera. Temperature stazionarie.

Domenica 27 marzo: piogge e rovesci diffusi al sud, qualche pioviggine in transito anche al centro. Temperature in generale calo.

Lunedì 28 marzo: residuo maltempo al sud e sul medio Adriatico, in via di miglioramento. Stabile altrove.

Martedì 29 marzo: sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio per effetto di una vasta perturbazione atlantica in avvicinamento all'Italia. Scirocco in rinforzo.

Mercoledì 30 marzo: perturbazione atlantica in arrivo, possibili piogge diffuse e locali temporali al nord e sul medio-alto Tirreno. Scirocco al sud.

