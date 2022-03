Fine MARZO con maltempo ATLANTICO e PIOGGIA su tutta Italia?

L'Atlantico potrebbe finalmente tornare a dir la sua sul Vecchio Continente, dopo un'assenza fin troppo prolungata che ha permesso agli anticicloni e al freddo dell'est di fare la voce grossa su tanti Paesi europei, compresa l'Italia.

A partire da questo fine settimana le perturbazioni da ovest potrebbero pian piano riconquistare il Mediterraneo grazie ad almeno due perturbazioni. La prima invaderà principalmente il sud nel corso di domenica, dopodiché negli ultimi giorni di marzo potrebbe irrompere una vastissima saccatura atlantica colma di umidità e instabilità e pronta a portare la pioggia su gran parte della penisola.

La tendenza è più che una semplice ipotesi ed è confermata, al momento, dai principali modelli matematici e dalle relative medie degli scenari (ovvero gli scenari con maggior possibilità di realizzazione).

A percorrere maggiormente questa strada è la media degli scenari di GFS, che ipotizza un netto peggioramento tra martedì 29 e giovedì 31 marzo su buona parte della penisola ed in maniera particolare al nord.

Il ritorno delle correnti di scirocco traghetterebbe sull'Italia aria senza dubbio più mite ma anche più instabile, in grado di generare piogge e rovesci sul settentrione e sul lato tirrenico. In tal caso la neve tornerebbe abbondante sulle Alpi, ma solo a quote medio-alte.

Nella mappa vi mostriamo le piogge totali previste in Italia (dal modello GFS) fino al termine di marzo. Evidente il ritorno della pioggia anche al nord, dopo un lunghissimo periodo di siccità: