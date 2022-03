Meteo 15 giorni: marzo si concluderà con la PIOGGIA su molte regioni!

Anche oggi tutti i principali modelli sono concordi in merito al transito perturbato che potrebbe avvenire a fine mese sull'Italia. Come anticipato in altra sede, arriverebbe finalmente la pioggia anche al nord, dopo quasi 4 mesi di siccità.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 31 marzo:

Notiamo la nostra Penisola alle prese con una vasta saccatura che darà luogo a piogge sparse da nord a sud, oltre alla neve sui rilievi nel nord e parte del centro a quote non troppo elevate.

Notate l'aria fredda in discesa da nord-ovest sul Mediterraneo occidentale e il richiamo di correnti miti da sud sull'Italia meridionale. Insomma, tutto concorrerebbe per un periodo piovoso sul Bel Paese, accompagnato anche da temperature in calo.

Passata questa perturbazione, le prospetttive per i primi giorni di aprile sono ancora incerte. Le mappe optano al momento per un flusso atlantico che dovrebbe scorrere sull'Europa centro-settentrionale, lambendo anche il nostro Paese, quantomeno il nord e le aree interne del centro. Ecco la media degli scenari valida per lunedi 4 aprile:

Si nota il flusso umido atlantico e le perturbazioni annesse che potrebbero sfiorare anche la nostra Penisola, segnatamente il nord e il centro. A tal proposito vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 4 aprile:

La probabilità di avere precipitazioni viene al momento giudicata elevata sulle Alpi, media su gran parte del settentrione e le aree interne dell'Italia centrale. Altrove la medesima probabilità viene giudicata bassa o molto bassa.

Si tratterebbe di aria mite che accompagnerà quindi temperature nel complesso primaverili da nord a sud.

