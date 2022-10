Meteo 7 giorni: breve fase di forte MALTEMPO, poi cambia tutto!

Un nuovo forte guasto del tempo a breve interesserà le regioni del centro e del sud, soprattutto nel corso di giovedì. Una rapida perturbazione in transito da ovest verso est apporterà piogge e temporali localmente intensi: le aree più colpite saranno Campania, Calabria, Sicilia settentrionale, Puglia, Molise, Lazio.

Sarà un peggioramento molto rapido, tanto che nel corso di venerdì andremo verso un repentino miglioramento su buona parte del Meridione, eccetto qualche residuo forte acquazzone. Da sabato pochi dubbi: il tempo diverrà molto più stabile su gran parte del Paese, come anticipato in questo articolo.

La prossima settimana si rivelerà in prevalenza stabile su quasi tutto il territorio nazionale grazie ad un vasto anticiclone africano destinato ad avvolgere il Mediterraneo centrale per molti giorni. Le temperature saliranno nettamente da nord a sud, portandosi oltre le medie di almeno 5°C.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 13 ottobre: temporali e piogge intense in arrivo su Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Basilicata. Piogge anche in Molise, Abruzzo, bassa Toscana, Umbria. Stabile al nord. Temperature in calo.

Venerdì 14 ottobre: ultimi fenomeni al sud, migliora in giornata. Nubi in aumento al nord ma senza piogge. Temperature stazionarie.

Sabato 15 ottobre: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia, tempo stabile e temperature in aumento.

Domenica 16 ottobre: nubi in aumento al nordovest, ma con fenomeni rari. Stabile e mite sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Lunedì 17 ottobre: stabile su quasi tutta Italia e clima molto mite. Possibili isolati fenomeni al nordovest. Temperature in aumento.

Martedì 18 ottobre: anticiclone africano disteso su tutta Italia, stabile e temperature in aumento oltre le medie.

Mercoledì 19 ottobre: prosegue la fase stabile, anticiclone su tutta Italia. Un po' di nubi basse in arrivo sulle coste tirreniche e al nord.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località